İlk hac kafilesi Cuma günü uğurlanıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Hizmetleri Daire Başkanı Remzi Bircan, bu yılki hac hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Bircan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 238, seyahat acentelerinin de 120 kafilesinin oluştuğunu bildirdi. Hac organizasyonu için her yıl 8-9 ay önce hazırlığa başladıklarını kaydeden Bircan, “Bu yıl yaklaşık 4 bin görevli ordusuyla 80 bin hacı adayımıza hizmet edeceğiz. Bunların içinde kafile başkanları, bayan irşat görevlileri, din görevlileri, yemek dağıtım aşçılarımız, tercümanlarımız ve diğer görevlilerimiz yer alıyor” diye konuştu.

500 SAĞLIK GÖREVLİSİ

Sağlık Bakanlığı ile işbirliği kapsamında hacı adaylarına sağlık hizmeti verildiğini hatırlatan Bircan, şöyle devam etti: “Hacılarımızın sağlığı bizim için son derece önemli. Yaklaşık 500 sağlık görevlimizi Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’de istihdam ediyoruz. Malum hac ibadeti artık yaz mevsiminin ortalarına doğru geliyor. Hac sıcaklığı günbegün artıyor. Hacılarımızın buna bağlı olarak tansiyon, şeker ve güneş çarpması gibi birtakım şikayetlerle karşı karşıya kaldıklarında ilk başvuracakları yer Diyanet Mekke Hastanesi oluyor.”

ADAYLARIN ÇOĞUNLUĞU BAYAN

Hacı adaylarına hediyelik eşya ve hurmaların Türkiye’deki adreslerine ulaştırılması konusunda kargo hizmeti de sunulduğunu belirten Bircan, bu yılki kafilelerin Türkiye’den ayrılış dönemlerine ilişkin de bilgi verdi. Bircan, şunları kaydetti: “Hacı adaylarımızın yarısından fazlası bayan olduğu için bayan irşat görevli sayımızı 420’ye çıkardık. Önceki yıllarda bu sayı 380’lerdeydi. Bu ihtiyaçlar hacılarımızdan gelen talepler doğrultusunda giderilmeye çalışıldı. Başkanlık olarak ilk hac kafilemizi Medine-i Münevvere’ye Türkiye’den uğurlayacağız. Tabii biz bunları yaparken haccı bir eğitime dönüştürmek istiyoruz. İlk hacı kafilemiz 5 Temmuz’da Denizli, Kütahya ve Konya’dan aynı anda hareket edecek. Ankara’dan hareket ise 6 Temmuz itibarıyla başlayacak.”