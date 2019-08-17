23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5848
  • 6,2105
  • 270.76
  • 95734.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İlk hac kafilesi yurda döndü

Kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getiren hacılar yakınları tarafından karşılandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden İstanbul Havalimanı'na ulaşan hacı kafilesi, pasaport kontrolünü ardından bagajlarını teslim aldı.

Dış Hatlar Geliş Terminalinden çıkış yapan hacılar, yakınları ve aileleriyle kucaklaştı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada bazı hacıların ağladığı görüldü.

Havalimanı işletmecisi İGA tarafından hacılara kırmızı karanfil takdim edilirken terminalde dönüşler nedeniyle yoğunluk oluştu.

Hacılardan Harun Kural, basın mensuplarına, torunu ve çocuklarının kendisini karşılamaya geldiğini söyledi.

Kural, kutsal topraklarda yaşadığı duyguyu anlatmanın zor olduğunu ancak yaşanıldığı takdirde anlaşabileceğini kaydederek, "10 senedir bugünleri bekliyorduk. Allah bizi oralara kavuşturdu. Hac ibadetimizi doya doya yaptık ve geldik." diye konuştu.

- "Oralar çok başka bir duygu"

Sevim Kural ise eşi ve bir arkadaşıyla kutsal topraklara gittiğini, İstanbul'a adımını atar atmaz oraları yeniden özlediğini söyledi.

Hacca tekrar gitmek istediğini ifade eden Kural, "Oralar çok başka bir duygu, anlatmakla olmaz. Rabb'im herkese nasip etsin." dedi.

Pakize Er de kutsal topraklarda güzel ve anlamlı zaman geçirdiklerini söyledi.

Kutsal topraklarda tarifsiz duygular hissettiğini aktaran Er, "Özellikle Kabe'yi görünce hissettiklerim anlatılmaz. Orada, vatanımıza ve herkese dua ettim." şeklinde konuştu.

Akılalmaz olay! Hesaba kızdı, kafeye molotofla saldırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan '17 Ağustos' mesajı

Başkan Erdoğan'dan '17 Ağustos' mesajı

Sudan'da kriz bitti, imzalar atıldı

Sudan'da kriz bitti, imzalar atıldı

Kahreden ölüm! Lokum yerken, canından oldu

Kahreden ölüm! Lokum yerken, canından oldu

9 FETÖ üyesi yurt dışına kaçarken yakalandı

9 FETÖ üyesi yurt dışına kaçarken yakalandı

Hayrete düşüren olay! Oğlunu 'Cennete gitsin' deyip, gölete attı

Hayrete düşüren olay! Oğlunu 'Cennete gitsin' deyip, gölete attı

'Hafter-MOSSAD irtibatı sürpriz değil'

'Hafter-MOSSAD irtibatı sürpriz değil'

'Zulmün karşısında duran Cumhurbaşkanı olduğu için burayı tercih ettim'

'Zulmün karşısında duran Cumhurbaşkanı olduğu için burayı tercih ettim'

Isparta'daki dehşette yeni detay: Ölü gibi davranarak kurtulmuş

Isparta'daki dehşette yeni detay: Ölü gibi davranarak kurtulmuş
 

POPÜLER HABERLER

Çanakkale´de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Çanakkale´de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul için 7/24 tetikteler!

İstanbul için 7/24 tetikteler!

Dünyanın gözü üzerinde! Grönland neden bu kadar önemli?

Dünyanın gözü üzerinde! Grönland neden bu kadar önemli?

20 yıldır dinmeyen acı

20 yıldır dinmeyen acı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA