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İlk kez 1984'te görülmüştü! Tunca Nehri'nde ortaya çıktı

Edirne'de su maymunları nehirde yiyecek ararken görüntülendi. Avrupa'dan Asya'ya kadar dağılım gösteren su maymunları, kürkü için yetiştirildiği Bulgaristan'daki çiftliklerden kaçarak nehirden geldikleri Trakya'da ilk kez 1984'te görülmüş ve kayıt altına alınmıştı.

AA1 Ocak 2022 Cumartesi 12:21 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 12:21
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Havzasındaki yağışlar nedeniyle Tunca Nehri'nin debisi hafta başından bu yana 3 kat arttı. Debisi artan nehirde bir grup su maymunu, Tunca Köprüsü yakınına kadar geldi.

Sudaki bitkilerin arasına saklanan hayvanlar, bazen saklandıkları yerden yiyecek aramak için çıktı. Su maymunlarını görenler, bu anı cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

Kent sakinlerinden Mehmet Koca, AA muhabirine, Tunca'da çok sayıda su maymununun olduğunu söyledi.

Hayvanların insanlardan kaçmadığını belirten Koca, "Bazı arkadaşlarımız ekmek ve yiyecek getirerek besliyor." dedi.

Tuncay Gavazoğlu da bu hayvanların Bulgaristan'dan nehir taşkınlarıyla geldiğini ifade ederek, "İnsanlardan hiç kaçmıyorlar. Bir zararlarını görmedik. Balık yemiyorlar, insanların attığı ekmekleri ve sudaki bitkileri yiyorlar." diye konuştu.

Avrupa'dan Asya'ya kadar dağılım gösteren su maymunları, kürkü için yetiştirildiği Bulgaristan'daki çiftliklerden kaçarak nehirden geldikleri Trakya'da ilk kez 1984'te görülmüş ve kayıt altına alınmıştı.

  • Su maymunları
  • Tunca Nehri
  • yiyecek

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