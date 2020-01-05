İlk kez Cemkeran'ın tepesine dikildi! Süleymani neden bu kadar önemli?

05.01.2020 14:03 - Güncelleme: 05.01.2020 14:04

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin cenazesi, İran’ın Ahvaz kentine getirildi.

Binlerce kişi sokaklara dökülerek, Süleymani'nin cesedini ‘ABD’ye ölüm’ sloganları eşliğinde taşıdı. Süleymani’nin cenazesi, Ahvaz’da düzenlenen töreninin ardından Kirman’a gönderilecek.

Şiî dünyasında Kum-ı Mukaddese adıyla anılan ve İran'ın dini başkenti konumundaki Kum kentinden ilginç bir görüntü paylaşıldı.

İlan edilen yasın ardından Orta Çağ'ın başlarından beri kursal sayılan Cemkeran Camii'nin kubbesine 'intikamı' simgelediği belirtilen kan kırmızı bir bayrak dikildi.

Şii inancına göre 7. yüzyıldan kalan bayrağın, şimdiye kadar Cemkaran'ın tepesine hiç dikilmediği bildirildi.

Öldürülen Süleyamani'nin onuruna ülke çapında yapılan diğer etkinliklerde de kırmızı bayraklar görüldü. Binlerce kişi Cumartesi günü Tahran'da bir araya gelerek sloganlar atıp Soleimani'nin resimlerini taşıdı, bazıları ABD ve İsrail bayraklarını ateşe verdi.

İran'ın yanı sıra, Irak'ta da 3 günlük yas ilan edildiği açıklandı.

SÜLEYMANİ'NİN İRAN İÇİN ÖNEMİ...

ABD askeri gazisi ve uluslararası ilişkiler ve güvenlik analisti Mark Sleboda'ya göre, Kasım Süleymani sadece bir asker değildi. Aynı zamanda İran için son derece etkili bir diplomat ve İran için karizmatik bir figürdü. İran'ın Dini Lideri Ayetullah Hamaney ile yakın ilişkisi nedeniyle gelecekte İran lideri olabilirdi.

Süleymani'nin ölümünün büyük bir kamuoyu patlamasına neden olduğunu belirten Sleboda, 'Tahran gerginlikleri azaltmak istese bile İran halkı bir tür eylem talep edecek.' diyor.

İran'ın ABD ile açık bir savaşa girişmeyeceğini söyleyen askeri analist, olası misilleme yollarının muhtemelen Lübnan'daki Hizbullah, Filistin'deki Hamas, Haşdi Şabi ve Irak'taki diğer siyasi hareketleri içeren asimetrik yöntemler üzerinden deneneceğini ileri sürüyor.

NE YAPABİLİRLER?

Süleymani'ye kişisel sadakati olan bölge genelindeki grupların, misilleme için kullanabileceğini söyleyen Sleboda, Orta Doğu'daki ABD üslerinin ve diplomatik elçiliklerin olası hedefler haline olabileceğini belirtti.

DAHA BÜYÜK BİR PLANIN PARÇASI MI?

Sleboda, Süleymani'nin öldürülmesinin İran'da bir rejim değişikliğini desteklemek için daha geniş bir planın parçası olduğunu ve Süleymani'nin ABD tarafından öldürülen son komutan olmayabileceğini söylüyor.

ABD'nin ülke hükümetini zayıflatmak için İranlı güçlü insanları tek tek vurmayı planlayabileceği iddia eden Eski bir CIA analisti olan Larry Johnson da, 'Evet, Trump yönetiminin Süleymani gibi önemli İran hedeflerine vurmanın İran'daki muhalefeti destekleyeceğini ve rejim değişikliğinin yolunu açacağını hesapladığına inanıyorum" diyor.

ABD-İRAN GERİLİMİ

ABD ile İran arasındaki gerilim, geçen hafta İran destekli Ketaib Hizbullah örgütünün, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Kerkük'teki K1 askeri üssüne roket saldırısı yapmasıyla tırmandı.

31 roketle yapılan saldırıda, bir ABD'li sözleşmeli personel ölmüş, birçok Amerikan askeri de yaralanmıştı. Bu saldırı üzerine ABD de örgüte ait Irak ve Suriye'deki 5 üsse hava saldırısı düzenlemiş, buna karşılık ise Şii milisler, Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırmıştı.

Bölgeye asker sevk eden ABD, Irak'a da baskı uygulayarak Bağdat Büyükelçiliğinin önünde Şii milisleri dağılmasını sağlamıştı.

Daha sonra ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söylemişti.

Gün içinde İran destekli Şii milislerin ABD askerlerinin konuşlu olduğu bazı üslere roket ve füzelerle saldırı düzenlediği ancak saldırılarda ölen ya da yaralananların olmadığı belirtilmişti