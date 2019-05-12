İlk kez geçen yıl fotokapana yakalandı! Takibe alındılar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin (ESOGÜ) desteği ve ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Koyuncu'nun yürütücülüğünde çalışmalarını sürdüren Özay, dere, çay, nehir, göl ve akarsuların denize döküldüğü noktalarda rastlanan, balık, midye, tatlı su yengeci ile kerevit gibi omurgasız hayvanlar ile sürüngen, kuş ve memeli gibi omurgalı türlerini besin olarak tercih eden, nesli tehdit altındaki su samurlarını geçen yıl ilk kez fotoğrafladı.

Özay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaban hayvanları popülasyonlarının birey sayıları, yaş sınıflarına dağılımı, cinsiyet, doğum ve ölüm oranları gibi dinamiklere ilişkin temel unsurların bilinmesi gerektiğini söyledi.

Su samurları üzerine yaptıkları çalışmanın keyifli olduğunu ifade eden Özay, şöyle konuştu:

"Su samuru popülasyonları üzerinde yapılacak gözlem ve araştırmalarla türün popülasyon ekolojisini ortaya koyarak korunmasıyla ilgili veriler toplanacak ve değerlendirmesi yapılacak. Tüm bu bilgileri ortaya çıkarmanın yanı sıra bir çalışma alanında yapılacak olan sayımlarda, o alanın besin, örtü ve su gibi habitat değişkenleriyle hayvan türleri arasında ilişki kurabilmek de çok önemlidir. Hayvan-habitat ilişkilerini anlayabilmek, alandaki yönetim şeklinden kaynaklanabilecek habitattaki değişiklikleri ve bunların popülasyon üzerindeki sonuçlarını önceden tahmin edebilmemize de yardımcı olacaktır.

Çalışma sonucunda ortaya konulacak veriler, türün bugünü ve geleceği için çok önemli olacak. Böylece popülasyonun ne yönde geliştiği izlenerek gerekli koruma ya da kontrol altına alma çalışmalarına karar verilebilecek."

"PROJEYLE GEREKLİ KORUMA TEDBİRLERİ BELİRLENECEK''

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Onur Koyuncu da bugüne kadar su samurunun izlenmesiyle ilgili olarak Özay'ın çalışmalarında dikkate değer sonuçlara ulaşıldığını belirterek, proje kapsamında bilimsel niteliği yüksek görüntülemelerin yapıldığını söyledi.

Bölgedeki su samuru popülasyonunun iyi durumda olduğunun tespit edildiğini anlatan Koyuncu, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında şu ana kadar su samuru ile ilgili yapılan çalışmalardan sağlanan veriler tatmin edici nitelikte olup bilimsel olarak önemli sonuçların ortaya konulmasında kullanılabilecek. Bu projeyle Eskişehir'deki su samurlarının popülasyonları ve habitat durumları ortaya konabilecek. Gerekli koruma tedbirleri belirlenecektir. Biyoçeşitliliğimizin ortaya konmasına, tanınmasına, korunmasına, sürdürülebilirliğine yarar sağlanacaktır.

Bu sayede başta Eskişehir'in, sonra da ülkemizin zenginliklerinden verimli olarak yararlanılmasına katkı verilecektir."