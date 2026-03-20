Adalet Bakanı Akın Gürlek, üniversite yıllarında maddi sıkıntılar nedeniyle anketörlük ve garsonluk yaptığını söyledi.

Üniversitede tüm derslere girdiğini ve not aldığını kaydeden Gürlek, "Bu notları bilgisayara geçirip satıyordum, böylece kendime gelir elde ediyordum" dedi.

2002-2005 yılları arasında yayınlanan Ekmek Teknesi dizisinin 21. ve 22. bölümlerinde rol aldığını belirten Gürlek, "Kahvedeki bir kalabalığı canlandırdım. Heredot Cevdet'i 'Baba büyüksün' deyip alkışlıyoruz" ifadelerini kullandı.