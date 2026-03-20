  • İlk kez ortaya çıktı! Bakan Gürlek efsane dizide rol almış
Güncel

İlk kez ortaya çıktı! Bakan Gürlek efsane dizide rol almış

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2002-2005 yılları arasında yayınlanan Ekmek Teknesi dizisinin 21. ve 22. bölümlerinde rol aldığını anlattı.

BEYZA NUR YILMAZ20 Mart 2026 Cuma 08:56
Adalet Bakanı Akın Gürlek, üniversite yıllarında maddi sıkıntılar nedeniyle anketörlük ve garsonluk yaptığını söyledi.

Üniversitede tüm derslere girdiğini ve not aldığını kaydeden Gürlek, "Bu notları bilgisayara geçirip satıyordum, böylece kendime gelir elde ediyordum" dedi.

2002-2005 yılları arasında yayınlanan Ekmek Teknesi dizisinin 21. ve 22. bölümlerinde rol aldığını belirten Gürlek, "Kahvedeki bir kalabalığı canlandırdım. Heredot Cevdet'i 'Baba büyüksün' deyip alkışlıyoruz" ifadelerini kullandı.

