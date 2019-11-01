‘İlk kıble Kudüs’ turları başlıyor

Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs turları 2019-2020 sezonunda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından artırılıyor. 16 günlük programlar çerçevesinde katılımcılar önce Kudüs’ü ziyaret edecek, ardından da umre vazifesi için Mekke’ye gidecek. İlk kafile 5 Aralık’tayola çıkacak. Ücretlerin Suudi Arabistan Riyali olarak ödendiği tur için başlangıç fiyatı ise internetteki bilgiye göre 9 bin 500 TL.

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Kudüs bağlantılı umre turlarına katılan vatandaşlar, Kabe-i Muazzama, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, hac ve umre organizasyonunun yanı sıra 5 yıldır Kudüs bağlantılı umre turları düzenlediklerini belirtti.Başkanlıkça 8 Ekim’de düzenlenen Kudüs Çalıştayı’nda Kudüs bağlantılı umre turlarının bütün yönleriyle ele alındığını hatırlatan Bircan, sağlık, güvenlik ve huzur gibi konularda olası yaşanabilecek sıkıntıların görüşüldüğünü aktardı. Hazreti Muhammed’in, Kabe-i Muazzama, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa’nın ziyaret edilmesine yönelik tavsiyelerini hatırlatan Bircan, şu ifadeleri kullandı: “Kudüs bizim ilk kıblemiz. Vatandaşlarımızın Kudüs’e gitmesini istiyoruz. Onun için Kudüs turlarının fiyatlarını çok çok düşük tuttuk. Hava yolu şirketleri ve ilgili kurumlarla görüşmelerimizi yaptık, altyapımız hazır. Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla 5 Aralık’tan itibaren Kudüs bağlantılı umre ve müstakil Kudüs turlarımız başlayacak. Vatandaşlarımızdan Kudüs’ü mahzun bırakmamalarını istiyoruz. Kudüs seyahatlerinde güvenlik endişesi bulunmamaktadır. Vatandaşlarımız rahatlıkla Kudüs’e gidip gelebilmektedir.”