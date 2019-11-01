‘İlk kıble Kudüs’ turları başlıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı Müslümanların ilk kıblesi Kudüs’e ziyaret turlarını artırdı. 16 gün sürecek umreli Kudüs turları 5 Aralık’ta başlıyor. Umreciler Mescid-i Aksa’nın bulunduğu Kudüs ziyaretinin ardından Mekke ve Medine’ye götürülecek. Müslümanlar 16 günlük turda Mescid-i Aksa, Kabe-i Muazzama ve Mescid-i Nebevi’de cuma namazı kılabilecek.
Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs turları 2019-2020 sezonunda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından artırılıyor. 16 günlük programlar çerçevesinde katılımcılar önce Kudüs’ü ziyaret edecek, ardından da umre vazifesi için Mekke’ye gidecek. İlk kafile 5 Aralık’tayola çıkacak. Ücretlerin Suudi Arabistan Riyali olarak ödendiği tur için başlangıç fiyatı ise internetteki bilgiye göre 9 bin 500 TL.
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Kudüs bağlantılı umre turlarına katılan vatandaşlar, Kabe-i Muazzama, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, hac ve umre organizasyonunun yanı sıra 5 yıldır Kudüs bağlantılı umre turları düzenlediklerini belirtti.Başkanlıkça 8 Ekim’de düzenlenen Kudüs Çalıştayı’nda Kudüs bağlantılı umre turlarının bütün yönleriyle ele alındığını hatırlatan Bircan, sağlık, güvenlik ve huzur gibi konularda olası yaşanabilecek sıkıntıların görüşüldüğünü aktardı. Hazreti Muhammed’in, Kabe-i Muazzama, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa’nın ziyaret edilmesine yönelik tavsiyelerini hatırlatan Bircan, şu ifadeleri kullandı: “Kudüs bizim ilk kıblemiz. Vatandaşlarımızın Kudüs’e gitmesini istiyoruz. Onun için Kudüs turlarının fiyatlarını çok çok düşük tuttuk. Hava yolu şirketleri ve ilgili kurumlarla görüşmelerimizi yaptık, altyapımız hazır. Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla 5 Aralık’tan itibaren Kudüs bağlantılı umre ve müstakil Kudüs turlarımız başlayacak. Vatandaşlarımızdan Kudüs’ü mahzun bırakmamalarını istiyoruz. Kudüs seyahatlerinde güvenlik endişesi bulunmamaktadır. Vatandaşlarımız rahatlıkla Kudüs’e gidip gelebilmektedir.”
BiRÇOK KUTSAL MEKAN GEZiLiYOR
Üç semavi dinin kutsal şehri Kudüs, İslam inancına göre, Hazreti Muhammed’in Miraç gecesi, Allah’ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam’ın rehberliğinde Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükselişinin ilk durağı olarak biliniyor. Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen turlara katılan vatandaşlar, başta Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa, Kudüs ve Mescid-i Aksa hareminin sembolü olan Kubbetü’s Sahra Camisi olmak üzere El-Halil, Beytüllahim ve Yafa şehirlerini ziyaret edecek. Turlarda, vatandaşlar Hazreti Muhammed’in miraç yolculuğu sırasında ‘Burak’ isimli bineğini bağladığı Burak Duvarı’nı da görebilecek.
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