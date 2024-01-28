İlk miting Mersin'de! MHP Lideri Bahçeli: CHP zihniyeti sınıfta kalmıştır

MHP Lideri Bahçeli, "Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" Mersin Mitingi'nde konuştu.

MHP Lideri Bahçeli'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

"İttifak ortaklarına bedel ödeyen, sürekli şaibelerle anılan bir belediye karşımızdadır. CHP zihniyeti sınıfta kalmış, hepten çuvallamıştır. Yapamayan gitmeli, yapacak olan gelmelidir.

İnanıyorum ki Mersin, kamburlarından kurtulacak. Ayakbağlarını söküp atacak. Yalan belediyeciliğin 63 günlük ömrü kaldı. Yozlaşmış belediyeciliğin sonu göründü. Mersin, gücüne güç katacak, yükseldikçe yükselecek. Herkesin elinden tutacağız. Bağın, bahçenin, bostanın bereketi olacağız. Mersin'den Antalya'ya kadar otoyollarının tünellerini tamamlayıp Toroslar'ın iki yakasını kenetleyeceğiz.

Önümüzdeki beş yıl için sizlerden olur ve onay istiyoruz. Mersin'i daha da büyütmek, geliştirmek arzusundayız. Cumhur İttifakı'nın birbirinden değerli belediye başkan adaylarına, Mersin'in hizmetine talibiz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Serdar Soydan'dır.

İŞGALCİ İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ KATLİAMLARI

Gazze'de kahredici bir katliam yaşanıyor. Çocuklar katlediliyor. İsrail, soykırım suçu işliyor. Masum, savunmasız insanları hedef alıyor. Artık bu kan durmalı, silahlar susmalıdır.

Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in barbar saldırılarıyla ilgili ihtiyati tedbir kararı alınması müspet bir gelişmedir. İnsani taleplere tercüman olan bu ara kararı hiçbir ülke görmezden gelemez, üç maymunu oynayamaz.

Soykırım davasının esastan görüşülecek olması mühim bir adalet kazanımıdır.

"ABD, SURİYE VE IRAK'TAN ÇEKİLMELİ"

PKK/YPG'yi silahlandırıp Türkiye'ye yönelik kanlı eylem talimatı veriyorlar. Hürmet, rahmet ve minnetle yad ettiğimiz kahraman evlatlarımızı şehit ediyorlar. Milli birlik ve kardeşlik hukukumuzu dinamitlemek için yanıp tutuşuyorlar. FETÖ'cü alçakları sürekli tedavülde tutuyorlar. ABD, Irak ve Suriye'deki varlığımızdan son derece huzursuzdur. Peki Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'de ne arıyor, Irak'ta ne geziyor? İç sorunları giderek yaygınlaşan ABD'nin komşu ülkelerdeki varlığı gayriahlakidir, gayrihukukidir, gayrimeşrudur. ABD'nin Suriye ve Irak'tan tamamıyla çekilmesinden başka makul, mantıklı ve adil bir seçenek kesinlikle yoktur. Türkiye, ABD ile sınır komşusu olmaktan rahatsızdır. İsveç'in NATO'ya katılım protokülünün onaylanmasının ardından ABD'nin sözünde durarak F-16'larla ilgili beklentimizi derhal karşılaması müttefiklik namusudur. Türkiye, egemenlik haklarından vazgeçmeyecek, bölünmez bütünlüğünden ödün vermeyecektir.

"CHP ESİRDİR, İŞGAL EDİLMİŞTİR"

CHP; bölücü terör örgütünün kafesindedir. Tezkereye 'hayır' diyen CHP'dir. TBMM'de terör saldırılarına karşı hazırlanmış ortak metinlere imza atmayan CHP'dir. Yönetimi altında bulunan belediyeleri bölücülere teslim eden CHP'dir. Bugünkü CHP bitmiştir, tükenmiştir, iflas etmiştir. Bugünkü CHP esirdir, işgal edilmiştir. Mersin'i 'demlenmiş' CHP'den arındırmak milli huzurumuz adına mecburiyettir."