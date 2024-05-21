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İlk projesi makam odasının içine binlerce lira harcayarak tamamını değiştirmek oldu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde seçimden önce vatandaşlara yönelik 37 proje vaadi veren Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mazıdağı Belediye Başkanı Kudret Uçuk'un ilk projesi makam odasının içine binlerce lira harcayarak tamamını değiştirmek oldu.

IHA21 Mayıs 2024 Salı 09:52 - Güncelleme:
İlk projesi makam odasının içine binlerce lira harcayarak tamamını değiştirmek oldu
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Mazıdağı halkı seçtiği Belediye Başkanı Kudret Uçuk'tan hizmet beklerken, Uçuk'un ise ilk icraatı makam odasında bulunan koltuk, masa, sandalye, kapı, avize ve duvar boyasını değiştirmek oldu.

Uçuk, mazbatayı aldığı ilk gün makam odasından fotoğraf paylaştı. Bugün belediyenin sosyal medya platformu Instagram hesabında yeni paylaştığı fotoğrafta ise makam odasının yenilendiği görüldü.

Belediye Başkanı Uçuk, makam odasındaki eski malzemeleri boş bir depoya attığı öğrenilirken, Mazıdağı halkının tepkilerine karşı Mazıdağı Belediye sayfasını yoruma kapattığı görüldü.

  • Mazıdağı
  • dem parti
  • makam odası

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