İlk projesi makam odasının içine binlerce lira harcayarak tamamını değiştirmek oldu

Mazıdağı halkı seçtiği Belediye Başkanı Kudret Uçuk'tan hizmet beklerken, Uçuk'un ise ilk icraatı makam odasında bulunan koltuk, masa, sandalye, kapı, avize ve duvar boyasını değiştirmek oldu.

Uçuk, mazbatayı aldığı ilk gün makam odasından fotoğraf paylaştı. Bugün belediyenin sosyal medya platformu Instagram hesabında yeni paylaştığı fotoğrafta ise makam odasının yenilendiği görüldü.

Belediye Başkanı Uçuk, makam odasındaki eski malzemeleri boş bir depoya attığı öğrenilirken, Mazıdağı halkının tepkilerine karşı Mazıdağı Belediye sayfasını yoruma kapattığı görüldü.