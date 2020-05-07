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İlk toplu Cuma namazı için tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısında normalleşme adımları ele alındı. Bu kapsamda camilerde ilk etapta Cuma namazları topluca kılınacak. Cami dışında kılınması planlanan cemaatle namaz, eğer her şey yolunda giderse 12 Haziran'da başlayacak.

07 Mayıs 2020 Perşembe 10:10 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 10:25
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısında normalleşme adımları ele alındı. Normalleşmenin ikinci aşamasında kafe ve restoranlar belirli kısıtlamalarla açılacak, Temmuz ayında tiyatrolara gidilebilecek. Cuma namazlarının ise 12 Haziran'da başlaması hedefleniyor.

CUMA NAMAZLARI CEMAATLE 12 HAZİRAN'DA KILINACAK

4 aşamadan oluşan normalleşme adımlarının ikinci aşamasında sokağa çıkma kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılması planlanıyor. 65 yaş için serbest gün sayısı artacak. Kafe ve lokantalar belli sınırlamalarla hizmet verecek. Hürriyet'in haberine göre camilerde cuma namazının dış mekan ile birlikte topluca kılınmaya başlaması eğer her şey yolunda giderse 12 Haziran olarak değerlendiriliyor. Cuma namazında fiziki mesafe ve maske zorunlu olacak.

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