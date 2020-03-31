İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5721
  • EURO
    7,2277
  • ALTIN
    339.452
  • BIST100
    89643.7
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sınırda koronavirüs alarmı! İlk vaka tespit edildi
Güncel

Sınırda koronavirüs alarmı! İlk vaka tespit edildi

Yunanistan'da kamplarda kalan sığınmacılar arasında ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

AA31 Mart 2020 Salı 18:53 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 18:53
ABONE OL

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığından yapılan açıklamada, Atina'da bir hastanede iki gün önce doğum yapan sığınmacı bir kadının Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, kadının, başkent Atina yakınlarında bulunan Ritsona kampında kalan Afrika kökenli sığınmacı olduğu bildirildi.

Kadının, doğum yaptığı hastanede virüs kapıp kapmadığının araştırıldığı kaydedilen açıklamada, gelecek günlerde yeni doğan bebeğe de test yapılacağı vurgulandı.

Öte yandan, Yunanistan’ın en çok sığınmacı barındıran adalarından biri olan Sakız Adası'nda da ilk Kovid-19 vakasının 40 yaşında bir askerde görüldüğü bildirildi.

Adadaki devlet hastanesinde tedavisinin sürdüğü belirtlen askerin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Yunanistan'da şu ana kadar 1212 vaka tespit edilirken, ülkede aralarında Batı Trakya'daki Türk azınlık mensubu bir kişinin de bulunduğu 43 kişi hayatını kaybetti.

Koruma altındaydı Tunceli'de görüntülendi!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İşte koronavirüs salgınını bitirmenin 3 yolu
İşte koronavirüs salgınını bitirmenin 3 yolu

İşte koronavirüs salgınını bitirmenin 3 yolu

Veliaht Prens Bin Zayid Türkiye karşıtı cephe açma planını devreye soktu!
Veliaht Prens Bin Zayid Türkiye karşıtı cephe açma planını devreye soktu!

Veliaht Prens Bin Zayid Türkiye karşıtı cephe açma planını devreye soktu!

Dünyaya koronavirüsü bulaştıran kişinin kimliği ortaya çıktı
Dünyaya koronavirüsü bulaştıran kişinin kimliği ortaya çıktı

Dünyaya koronavirüsü bulaştıran kişinin kimliği ortaya çıktı

Türkiye tepki göstermişti! İran'dan da açıklama geldi
Türkiye tepki göstermişti! İran'dan da açıklama geldi

Türkiye tepki göstermişti! İran'dan da açıklama geldi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.