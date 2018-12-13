İlk yerli ve milli TBM makinesiyle inşa edilen Zeytinburnu-Bahçelievler içme suyu hattının kazı çalışmaları tamamlandı

Tünelde bugün gerçekleşen çalışmayla ışık görünürken, tüneli gezen İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, "Hattın önemi Anadolu Yakası'ndan Ömerli Barajı'ndan aldığımız suyu Avrupa Yakası'na, Zeytinburnu'ndan başlayan bir hatla Bahçelievler'e getiriyoruz. En geç Nisan-Mayıs ayında bu hat su dağıtımı için kullanılmış olacak" dedi. İstanbul'un en önemli su hatlarından biri olan Zeytinburnu-Bahçelievler içme suyu hattının kazı çalışmaları ilk yerli ve milli