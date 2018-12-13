Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İlk yerli ve milli TBM makinesiyle inşa edilen Zeytinburnu-Bahçelievler içme suyu hattının kazı çalışmaları tamamlandı

İlk yerli ve milli TBM makinesiyle inşa edilen, çalışmaları İSKİ tarafından yürütülen Zeytinburnu-Bahçelievler içme suyu hattının kazı çalışmaları tamamlandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tünelde bugün gerçekleşen çalışmayla ışık görünürken, tüneli gezen İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, "Hattın önemi Anadolu Yakası'ndan Ömerli Barajı'ndan aldığımız suyu Avrupa Yakası'na, Zeytinburnu'ndan başlayan bir hatla Bahçelievler'e getiriyoruz. En geç Nisan-Mayıs ayında bu hat su dağıtımı için kullanılmış olacak" dedi. İstanbul'un en önemli su hatlarından biri olan Zeytinburnu-Bahçelievler içme suyu hattının kazı çalışmaları ilk yerli ve milli 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İstanbul beyaz örtüye büründü

İstanbul beyaz örtüye büründü

Milyonlarca kişi emlak vergisinden muaf ama kimse bilmiyor

Milyonlarca kişi emlak vergisinden muaf ama kimse bilmiyor

Askeri helikopterlerin bakımları emin ellerde

Askeri helikopterlerin bakımları emin ellerde

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA