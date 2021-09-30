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Güncel

İlkbahar-yaz dönemi operasyonlarında 127 terörist etkisiz hale getirildi

İlkbahar-yaz dönemi operasyonlarında 127 terörist etkisiz hale getirildi.

30 Eylül 2021 Perşembe 12:46 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 12:46
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