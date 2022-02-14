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İlker Aycı, Air India'nın CEO'su oldu

Hintli TATA Group tarafından 2022 başında özelleştirme yoluyla satın alınan Air India'nın CEO'luk görevine İlker Aycı'nın getirildiği bildirildi.

IHA14 Şubat 2022 Pazartesi 14:59 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 15:00
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Dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevinden bu yıl başında ayrılan M. İlker Aycı'nın görevine aynı sektörde, farklı bir dünya devi bünyesinde devam edeceği açıklandı.

Tata Group tarafından yapılan açıklamaya göre Aycı, bu yıl itibariyle faaliyetlerine grup çatısı altında devam eden Hindistan'ın havayolu şirketi Air India'nın CEO'su olarak atandı. Aynı açıklamada, Aycı'nın 1 Nisan'dan itibaren Air India ile birlikte tüm iştiraklerinin başına geçeceği belirtildi.

  • İlker Aycı
  • Air India
  • Türk Hava Yolları

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