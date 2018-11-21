İlklere İmza Atan  Konut Projesi Gökyüzü Bahçeleri...

Şehrin merkezinde ama tüm karmaşasından uzakta, yemyeşil bir vadi manzarasına kollarını açmış, yeşil alandan hiç bir şey kaybetmemek için dikeyde çözümler üreten, çözümlerinin tamamını "Dünya Dostu" bir anlayışla gerçekleştiren Gökyüzü Bahçelerinde neler yok ki... Projenin fikir ve yapımını üstlenen Arena Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Evren Sarıçiçek projenin detaylarını bizimle paylaştı. Gökyüzü Bahçelerinin en önemli özelliklerinden biri kuşkusuz ki kendi elektriğini üretiyor olması, elektrik üretiminin büyük bir kısmını güneş panelleri ile sağlıyor ve panelleri sadece çatı yüzeyi değil en geniş alana sahip bina dikey cephesinde kullanıyor. Sadece üretmekle kalmayıp bir de enerji tasarrufu sağlayan çözümlerle enerjiyi koruyoruz. Duvardan ısıtma ve soğutma sistemi ile havanı kalitesini korurken ,doğal kaynaklardan da elektrik üretimi sağlayarak minimum karbon salımı ile de doğanın korunmasını hedefleniyor. Gri su sistemleri ile su tasarrufu sağlayıp yeniden değerlendirilen su yağmur suları ile birleştirilip bahçe sulamada kullanılabilmesi ise bir başka özelliği. 40 m2'lik gerçek çimden balkonunuzda Ankara ve Vadi manzarasını yaşarken aynı zamanda size kendi ufak hobi bahçenizi yaratma fırsatı da sağlıyor. Çatıdaki tenis kortundan mı bahsedelim, 19.kattaki Gökyüzü Havuzundan mı yoksa 20. kattaki yaz- kış yeşil kalması için özel olarak tasarlanan Botanik Parkından mı? Peki ya kendi sebze ve meyvenizi üretebilme olanağı sağlayan sera fikri çok mu çılgınca?

Aslında farklı olmak ve olmayanı bir yaşam standartı haline getirmek tam da bu projeyi özetleyen sözler olur. Proje daha fikir aşamasından itibaren hep, tek ve en sağlam amaç üzerine konumlandırılmış: "Gelecek ve geleceğin sahibi çocuklara yaşanır bir dünya bırakmak için ne yapmalıyız?" Görünen o ki, projenin temellerinde bu büyük hayal varken, sürekli olarak yeni şeyleri gelecek için tasarlamak da bir alışkanlık haline gelmiş.

Hala sıradan bir konut projesi olduğunu düşünüyorsanız sıkı durun ve amaç edindikleri fikre ne kadar bağlı olduklarını görmeye de hazır olun! Çünkü bir konut projesinden beklenmeyecek bir şey yaptılar. Ve Gökyüzü Bahçeleri geçtiğimiz ay 5-12 yaş aralığındaki çocuklar için "Hayalimdeki Gökyüzü Bahçeleri" isimli bir resim yarışması düzenledi. Üstelikte sadece Ankarada değil tüm Türkiyede! Çocuklar hayallerindeki ekolojik yaşamı, enerji ve su tasarrufu yapan, doğayı ve geleceği koruyan bir ev tasarladılar. Öyle 50-100 resim de değil, tam 9000 resim yolladı çocuklar, hem de Türkiye'nin dört bir köşesinden. Öyle fikirler, öyle çılgın resimler var ki... Çocukların sınır tanımaz hayal dünyalarından bir anda sıçrayan ve sizi içine çeken olağanüstü fikirler. Kimi ufak notlar ekleyip yollamış yaşadığı köy okulundan, okuduk ve umutla dolduk.

Neden diye sorduk? Neden bu proje ve neden bir resim yarışması? Dediler ki;

" 9000 çocuk! yani yarının mimarı, mühendisi, tasarımcısı, öğretmeni, işçisi, doktoru olan 9000 yetişkin. Bu 9000 yetişkin ve aileleri bu resim yarışmasıyla öğrendiler ki; metropol olan bir şehirde üstelik de bir gökdelende istenirse, hem yaşam standartları yüksek hem de doğayı koruyarak, geri dönüşüm ve enerji üretimi yaparak, yemyeşil bir dünya yaratılabilir ve yaşanabilir!"