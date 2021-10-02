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İlkokul öğrencileri 1520 kilogram atık pili geri dönüşüme

Düzce'de öğrenciler tarafından toplanan 1520 kilogram atık pil, geri dönüşüm tesislerine gönderildi. Dereceye giren okulların hediyeleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince okullara teslim edildi.

AA2 Ekim 2021 Cumartesi 16:18 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 16:18
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Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğinin (TAP) ortak projesi kapsamında, il genelindeki okullar arasında atık pil yarışması düzenlendi.

İl genelinde yarışmaya katılan okullarda toplanan 1520 kilogram atık pil, geri dönüşüm tesislerine gönderildi.

Yarışma sonucunda 125 kilogram ile Sarıdere Kemeryanı İlkokulu birinci olurken Cumhuriyet İlkokulu 121 kilogram ile ikinci, Namık Kemal İlkokulu 85 kilogram ile üçüncü oldu.

Dereceye giren okulların hediyeleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince okullara teslim edildi.

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