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İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Koca, 18-24 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

AA2 Ekim 2021 Cumartesi 14:33 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 15:14
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Bakan Koca'nın, Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 18-24 Eylül'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 238,33, Ankara'da 394,70, İzmir'de 49,01 oldu.

Bir önceki haftaya kıyasla Kovid-19 vaka sayılarının İstanbul ve Ankara'da arttığı, İzmir'de ise düştüğü görüldü. Vaka sayıları 11-17 Eylül haftasında İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,58 olarak kayda geçmişti.

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre artan illerin durumunu da paylaşan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı. Tedbirler vazgeçilmez."

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