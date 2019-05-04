'İmam hatip bir marka'

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Kamber Çal, “İmam hatip artık bir marka ve Türkiye’nin bir değeri. İmam hatip müfredatını ihraç eder hale geldik. Şu an yurt dışında Danimarka, Fransa, Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Bosna Hersek, Somali, Sudan’ın aralarında bulunduğu 22 ülkede 54 okulda imam hatip müfredatı uygulanıyor” dedi. Çal, 1958’de kurulan derneğin yaklaşık 61 yıldır imam hatip meselesiyle ilgilendiğini belirterek “İmam hatip okullarının ülke çapında yaygınlaşması, öğrenci sayısının artması ve kalite standartlarının yükselmesiyle beraber imam hatip artık Türkiye için marka haline dönüşmüş durumda. Markalaşma süresinde de ÖNDER ciddi katkılar sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Çal, şöyle konuştu: “Fen ve sosyal alanlarda da çok etkili çalışmalar yapan proje okullarımız var. Yani müfredatını incelediğiniz zaman bir fen lisesi ya da sosyal bilimler lisesinin müfredatını o okullarda da görebiliyorsunuz. İngilizce, Arapça, Almanca, İspanyolca ve Rusça eğitim veren okullarımız var. Toplumun her kesimine dokunan bir müfredatla öğrencilerimizi eğitmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz.”

13 ULUSLARARASI OKULUMUZ VAR

İmam hatip okulu müfredatının yurt dışında da yaygınlaştığına dikkati çeken Çal, şöyle devam etti: “İmam hatip okulları müfredatı, Türkiye için çok değerli ve önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Kurulumuza katıldılar ve imam hatibin müfredatının Türkiye’deki sosyolojik yapıya ne kadar uygun olduğundan bahsettiler. Şu an yurt dışında Danimarka, Fransa, Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Bosna Hersek, Somali, Sudan’ın aralarında bulunduğu 22 ülkede 54 okulda imam hatip müfredatı uygulanıyor. Ülkemizde de yurt dışından öğrencilerin gelip eğitim aldığı 13 uluslararası imam hatip okulumuz var.”