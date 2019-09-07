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İmam hatiplerde vicdan bilimle yoğrulur 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, imam hatiplerin vicdan ile liyakatin bilim ve teknolojiyle birleştiği yer olduğunu belirtti. Bakan Selçuk, “Bu okullar birçok dünya ülkesine, millete de örnek olarak gösterebilecek modeldir” dedi. 

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Malatya’da, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından 16. İmam Hatipliler Kurultayı düzenlendi. Kurultayın cesaret, emanet, ehliyet ve liyakatle büyüyen yeni nesillerin yetişmesine vesile olmasını dileyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kurultayda şiarın ehliyet ve liyakat olarak seçilmesinin önemine dikkati çekti. Bakan Selçuk, “Maddede manayı, kâinatta hikmeti, biyolojide azameti görmekle alakalıdır. İmam hatip okullarımız bu manada vicdanın ve liyakatin bilim ve teknolojiyle birleşerek insanlığa hizmet etmenin yolunu açıyor” dedi. 

 ULUSLARARASI BİR MESELE 

 İslam dininin güzel ahlak, kardeşlik, dayanışma ve özveri gibi yüksek insani değerler üzerine kurulu olduğunu dile getiren Bakan Selçuk, “İmam hatip meselesi aslında dünyada bilimle, manevi atmosferi, maddeyle manayı birlikte ele alabilecek bir atmosferi, ortamı, iklimi, birçok dünya ülkesine, millete de örnek olarak gösterebilecek numunedir, modeldir” şeklinde konuştu. Bakan, 5 bin 214 imam hatip okulunda 1 milyon 300 bin öğrencinin bulunduğunu anlatarak, şöyle devam etti; “YKS’de ilk binde 130 imam hatipli öğrencimiz başarıya imza attı.İlk defa LGS’de ilk bine giren öğrencilerimiz Anadolu İmam Hatip Liselerimizi tercih etti.”

Bir imtihan dönemindeyiz

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan 16. İmam Hatipliler Kurultayı’nda, “Türkiye’de imam hatipler olarak bir imtihan dönemi yaşıyoruz. 20 yıl önce başka imtihanlarımız vardı şimdi başka imtihanlarımız var. Hangisi daha kolay hangisi daha zor söylemek zor. Tabii Rabbimizin adaletinden sual olunmayacağına göre kaldırabileceğimiz bir yük olsa gerek. Allah sonumuzun hayır etsin diye çok çalışacağız. Sonumuzun hayrı da iman selametiyle göçmek olur inşallah” diye konuştu. 

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