İmam hatiplerde vicdan bilimle yoğrulur 

Malatya’da, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından 16. İmam Hatipliler Kurultayı düzenlendi. Kurultayın cesaret, emanet, ehliyet ve liyakatle büyüyen yeni nesillerin yetişmesine vesile olmasını dileyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kurultayda şiarın ehliyet ve liyakat olarak seçilmesinin önemine dikkati çekti. Bakan Selçuk, “Maddede manayı, kâinatta hikmeti, biyolojide azameti görmekle alakalıdır. İmam hatip okullarımız bu manada vicdanın ve liyakatin bilim ve teknolojiyle birleşerek insanlığa hizmet etmenin yolunu açıyor” dedi.

ULUSLARARASI BİR MESELE

İslam dininin güzel ahlak, kardeşlik, dayanışma ve özveri gibi yüksek insani değerler üzerine kurulu olduğunu dile getiren Bakan Selçuk, “İmam hatip meselesi aslında dünyada bilimle, manevi atmosferi, maddeyle manayı birlikte ele alabilecek bir atmosferi, ortamı, iklimi, birçok dünya ülkesine, millete de örnek olarak gösterebilecek numunedir, modeldir” şeklinde konuştu. Bakan, 5 bin 214 imam hatip okulunda 1 milyon 300 bin öğrencinin bulunduğunu anlatarak, şöyle devam etti; “YKS’de ilk binde 130 imam hatipli öğrencimiz başarıya imza attı.İlk defa LGS’de ilk bine giren öğrencilerimiz Anadolu İmam Hatip Liselerimizi tercih etti.”