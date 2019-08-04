İmam hatipliler Türkiye’yi dünyada temsil edecek

İmam hatip okullarının artık her alana öğrenci yetiştiren ve her alana öğrenci gönderen okullar statüsünde olduğunu belirten ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, “İmam hatip okulları sadece ilahiyata öğrenci gönderen okullar değil.YKS’de öğrencilerimizin başarısı da bunun bir göstergesi’’ diye konuştu.

İLK BİNDE 130 ÖĞRENCİ

Bu yıl YKS’de imam hatipli öğrencilerden birinin Türkiye ikincisi olduğunu vurgulayan Çal, “İlk bin içerisinde 130 öğrencimiz var. İlk yüzde ise 17 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimiz Türkiye’nin her alanından. Bu çok önemli bir şey. Artık sadece birkaç okuldan başarılı öğrencilerimiz çıkmıyor, Türkiye’nin her bölgesinden çıkıyor” değerlendirmesinde bulundu. Çal, sözlerini şöyle tamamladı; “İmam hatip okullarımız Türkiye’de, özellikle gelecekte Türkiye’nin dünya ölçeğinde değer üretmesi, Türkiye’nin dünya ölçeğinde temsil edilebilmesi, Türkiye’nin birçok alanında başarılı olarak kendisini gösterebilmesi için geleceğin nesillerini yetiştiriyor. İmam hatiplilerimiz Türkiye’yi dünya ölçeğinde temsil edecek geleceğin nesilleri olacaklar.”