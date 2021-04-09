İmamoğlu 2015'ten beri üretim yapan tesisin 'açılışını' yaptı

star.com.tr 09 Nisan 2021 Cuma 17:52 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 17:52

Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde yapılan projelerin açılışını yapmaya devam ediyor.



İmamoğlu bugün sosyal medya hesabından, 'Kemerburgaz Fide Seramızı açıyoruz. Burada kadınlar fide üretiyor ve bu fideleri çoğunluğu yine kadın olan İstanbul çiftçisi kullanıyor.' notuyla bir paylaşım yaptı.

Ancak, İmamoğlu'nun açılışını yaptığı tesisin, AK Partili İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde açıldığı ortaya çıktı.

Çöpten elde edilen elektrik enerjisiyle çalışan mevsimlik sera, 2015 yılından beri üretim yapıyor.

KABAKTEPE: 2015'TEN BERİ ÜRETİM YAPAN TESİSİ YENİDEN AÇMIŞ

İmamoğlu'nun sözde 'açılışı' ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 'İBB Başkanı'na teşekkür ediyorum. AK Parti dönemi icraatlarını tanıtmaya devam ediyor. Bugünkü tanıtım filmini de Kemerburgaz'da çekmiş. 2015 yılından beri üretim yapan serayı yeniden açmış.' ifadelerini kullandı.

Kabaktepe, 'Kadir Ağabeyimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Bu proje de onun zamanında yapılmıştı.' dedi.

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