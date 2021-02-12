İmamoğlu '40 bin adet dağıtacağım' dedi, Gaziantep'te ilçe belediyesi 50 bin adet dağıttı

12 Şubat 2021 Cuma 15:41 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 15:43

Dünyayı saran koronavirüs salgını sürecinde Türkiye'de uzaktan eğitim alan öğrencilerin tablet ihtiyaçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanı sıra kimi belediyelerde üstlendi.



Ekrem İmamoğlu, ihtiyaç sahibi 40 bin öğrenciye tablet dağıtılacağını açıklarken, Gaziantep Şahinbey ilçesi Belediyesi'nin 50 bin tablet dağıttığı ve 6 aylık internet hediye ettiği ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcıları, İstanbul ve Şahinbey ilçesinin nüfusu, öğrenci sayısı ile, dağıtılan tabletleri kıyasladı.

Sosyal medya kullanıcıları rakamları 'Yorumsuz' diyerek paylaştı. İstanbul ile Şahinbey ilçesinin nüfus farkının vurgulandığı gönderilerde, Şahinbey İlçesi'nde 931 bin 116 nüfusuna göre 50 bin tablet dağıtılması sonrası İstanbul'un 15 milyon 52 bin nüfusa göre İBB'nin 40 bin tablet dağıtması mukayes edilemez olarak nitelendirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEPKİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ek binasıyla Çayeli Eğitim Fakültesi ek binası açılış programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan İBB tarafından dağıtılan tabletlere ilişkin, 'Geçtiğimiz günlerde baktım birisi öğrenci sayısının 3.5 milyonu geçtiği İstanbul'da 40 bin tablet dağıtmakla övünüyor. MEB'in dağıttığı 2 milyonu aşkın tableti bir kenara bırakıyorum, sadece Şahinbey ilçe belediyesinin dağıttığı 50 bin tableti kimse görmek istemiyor.' dedi.