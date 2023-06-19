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İmamoğlu açık açık söyledi: Kılıçdaroğlu, onurlu şekilde süreci yönetir sonra birine el verir

Seçim sonrası hezimet yaşayan CHP'de sular durulmuyor. CHP'de değişim talebini dillendiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk kez Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması gerektiğine işaret etti. İmamoğlu, 'Onurlu şekilde süreci yönetir sonra birine el verir' dedi.

19 Haziran 2023 Pazartesi 11:44 - Güncelleme:
İmamoğlu açık açık söyledi: Kılıçdaroğlu, onurlu şekilde süreci yönetir sonra birine el verir
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Seçim yenilgisinden sonra CHP'de değişim talebini dile getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız" dedi.

İmamoğlu, CHP'de hiçbir şey olmamış gibi davranmak isteyenlerin olduğunu da belirterek, "Seçmenin moralinin ne kadar bozuk ne kadar üzgün ve en önemlisi ne kadar umutsuz olduğunu görmek lazım. Bu hayal kırıklığını tamir etmek bizim görevimiz" ifadelerini kullandı.

"DEĞİŞİM GEREKİYORSA GENEL BAŞKANI DA KAPSAMALI"

Fatih Altaylı'nın sorularını cevaplayan İBB Başkanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmesine ilişkin şunları söyledi:

"Sahada gördüklerimi anlattım. Bunu yapmazsak yerel seçimlerin de riske gireceğini söyledim. Söylediğim hiçbir şeye hayır demedi. Olmaz demedi. Haksızsın demedi. Hep onayladı."

İmamoğlu, "Değişim neyi kapsamalı, Genel Başkan değişimi de dahil mi buna?" sorusuna ise, "Gerekiyorsa o da dahil" cevabını verdi.

"ONURLU ŞEKİLDE SÜRECİ YÖNETİR SONUNDA BİRİNE EL VERİR"

Yerel seçimler öncesinde parti içi mücadelenin doğru olmayacağı yönündeki eleştiriler de hatırlatılan İmamoğlu, "Değişimin yarın bitmesi gerekmiyor ama bir an önce başlaması gerekiyor. Bu süreç içinde bir takvim belirlenir ve bu takvime göre her şey CHP'ye yakışır şekilde ilerler. Genel Başkan da onurlu bir şekilde süreci o yönetir. Ve sonunda birine el verir" diye konuştu.

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