İmamoğlu, Fransa’da HDP adına konuştu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa’nın Strasburg kentinde düzenlenen Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, görevden alınan ve tutuklanan HDP’li başkanlar adına konuştu: “Vatandaşın seçme ve seçilme hakkını özgürce kullanmasının önüne engeller çıkarmak, demokrasi dışı arayışlar içindeki kesimleri güçlendirmekten başka bir işe de yaramaz. Bazı seçmen kesimlerini, bazı siyasi partileri, bazı seçilmişleri diğerlerinden ayrı tutmak, farklı ölçütler ve farklı kurallar uygulamaya kalkmak asla ve asla kabul edilemez. Siyasi partiler ve seçilmiş yöneticileri, belediye başkanları ya hukukun içindedirler ya da dışındadırlar. Buna yargı karar verir. Siyasi irade değildir. Kime yapılırsa yapılsın, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe açıkça ve hep birlikte ‘Hayır’ demek mecburiyetindeyiz.”

HDP: CHP’YE DESTEK VERMEKTEN PİŞMAN DEĞİLİZ

HDP Genel Başkanı Sezai Temelli, yerel seçimde CHP’ye verdikleri destekten pişman olmadıklarını söyledi. Temelli, CHP’nin Barış Pınarı’na destek vermesi nedeniyle ‘HDP tabanında’ kırılma yaşandığını belirterek, “Ama stratejimizin başarısı ortada. Pişman değiliz" dedi.