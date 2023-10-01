İSTANBUL 22°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2023 Pazar / 17 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,3861
  • EURO
    29,0664
  • ALTIN
    1627.65
  • BIST100
    8334.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İmamoğlu gözünü kararttı! Delegelere lüks otel daveti gönderdi
Güncel

İmamoğlu gözünü kararttı! Delegelere lüks otel daveti gönderdi

CHP İstanbul Teşkilatı seçimlerine müdahale etmek amacıyla delegelere 500-700 bin TL aralığında rüşvet gönderen İmamoğlu'ndan yeni bir hamle daha geldi. İstanbul'da delegelerin tümünü ele geçirmek için gözünü karartan İmamoğlu'nun bu kez de makam özel kaleminden arattığı delegeleri, 3 gün boyunca her gün başka bir lüks otelde yemekli toplantıya davet ettiği ortaya çıktı. İBB özel kalem ofisinden aranan delegelerin 3 gün boyunca otellerde İmamoğlu ile bir araya getirilmesi amaçlanan toplantıların İBB'nin hangi bütçesiyle yapıldığı da merak konusu oldu.

Sabah1 Ekim 2023 Pazar 08:40 - Güncelleme:
İmamoğlu gözünü kararttı! Delegelere lüks otel daveti gönderdi
ABONE OL

İstanbul'da CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in adaylığını duyurmasının ardından Çelik'i destekleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilçe teşkilatlarının da Çelik'i desteklemesi için kasayı açtığı ortaya çıkmıştı. Ekrem İmamoğlu tarafından bazı CHP İlçe Başkanlarının hesabına 500 ile 700 bin lira arasında para gönderildiği iddia edilmişti. Büyükşehir Belediye Başkanlığını kaybedeceğini düşünen İmamoğlu'nun, Özgür Özel'i adaylıktan çekip kendisinin CHP Genel Başkanlığı için aday olma planıyla ilgili yeni bir hamle daha yaptı.

"İMAMOĞLU'NUN OTELDEKİ YEMEĞİNE ÖZEL DAVETLİSİNİZ"

Sabah'ın haberine göre, İstanbul İl Teşkilatı seçimine direk müdahil olan Ekrem İmamoğlu, CHP delegeleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Özel Kalem ofisi aracılığıyla toplantılar düzenlemeye başladı. İmamoğlu'nun makamından aranan delegeler "Ekrem Bey'in özel davetlisi olarak yemeğe davetlisiniz" denilerek toplantıya çağrıldı. Toplantıların 3. bölge delegeleriyle Pazar, 2. bölge delegeleriyle Pazartesi, 1. Bölge delegeleriyle de Salı yapılacağı belirtilerek delegeler oteldeki yemeğe davet edildi.

3 FARKLI OTELDE 3 GÜN TOPLANTI

CHP'de bugüne kadar Büyükşehir Belediye Başkanlarının kongre seçimlerine bu denli müdahil olduğu görülmezken toplantıların ilkinin Pazar günü Avcılar Hilton Otel'de, Pazartesi günü düzenlenecek toplantının Radisson Collection Otel'de, Salı günü yapılacak toplantının ise Whandham Grand İstanbul Kamışlı'da düzenleneceği öğrenildi.

DELEGE TOPLANTILARI İBB BÜTÇESİNDEN Mİ?

CHP'li kaynaklar işin ahlak boyutunu aştığını belirtirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Özel Kalem ofisinden aranarak otellerde yemekli düzenlenen toplantıların İBB bütçesiyle mi yapıldığı merak konusu oldu. Davete çağrılan delegelerin birçoğu İmamoğlu'nun bunca zamandır parti örgütüne sırt çevirdiğini, İYİ parti ile iş tuttuğunu belirterek parti delegeleriyle buluşmak yeni mi aklına geldi yorumunu yaptığını öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.