27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8509
  • 6,5382
  • 246.748
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kendine başkan İmamoğlu! Yeşil alanı da katıp kendi projesini geçirdi

Beylikdüzü’nde yeşil alanı inşaatına katan İmamoğlu, başkan olarak projesini geçirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 1
x

Beykonakları isimli projeye yeşil alanı dâhil ettiği için “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan yargılanan Ekrem İmamoğlu’nun, aynı yöntemle 4 dönümlük yeşil alanı kendi projesine dâhil ettiği ortaya çıktı. Müteahhit olarak ilçede inşaatlar yapan İmamoğlu İnşaat sahibi Ekrem İmamoğlu, Yakuplu’daki 10 dönümlük bir arsanın sahipleriyle kat karşılığı anlaştı. İmamoğlu, alışveriş merkezi olarak kazma vurduğu arsanın bitişiğindeki kamuya ait 4 dönümlük yeşil alanı projeye dahil ettikten sonra Beylikdüzü Belediyesi’nin kapısını çaldı. Kendi inşaatına kendisinden izin istedi. İmamoğlu bu araziyi, “Sağlık ocağı yapacağım” diyerek projesine dahil etti. Şimdi iki arazide hummalı bir inşaat çalışması yükseliyor. İnşaatın çevresinde de “İmamoğlu varsa çözüm var” yazıları dikkat çekiyor. İmamoğlu İnşaat sahibi Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile masaya oturdu ve bir protokol imzalamak için el sıkıştı. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Olur” demesiyle park fonksiyonundaki arazinin tamamını da çevirerek AVM projesine başladı. 
 
Yakuplu’da kat karşılığı  anlaştığı proje bitişindeki 4 dönümlük yeşil alanı, kendi projesine değer katmak için yakın zamanda nitelikli bir park alanına dönüştürecek olan İmamoğlu’nun, devasa büyüklükteki yeşil alanın bir kısmına da projeye endeksli düzenlemeler düşündüğü ifade ediliyor. 
 
YEŞİL ALANI PAZARLADI
 
İmamoğlu İnşaat'ın yaptırdığı proje devam ederken, yan tarafındaki yerlerde ise yıkım yapıldığı görülüyor. İmamoğlu’nun, AVM olarak düşündüğü projeyi uzun zamandır yavaşlattığı, daha cazip hale getirmek için sağlık sektörünün önde gelen isimleriyle görüştüğünü arsa sahiplerine söylediği öğrenildi. İmamoğlu sektör temsilcilerine de, “Burada hastane yaparsanız, bitişikteki 4 dönüm yeşil alandan da istifade edersiniz” dedi. (Akşam)

Pençe Harekâtında PKK’lı teröristlere ait hedefleri başarıyla imha etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'YSK’da yaptığımız toplantılar 100 günü geçti'

'YSK’da yaptığımız toplantılar 100 günü geçti'

Kadıköy'de üç katlı ahşap bina alev alev yandı

Kadıköy'de üç katlı ahşap bina alev alev yandı

İran'dan ABD'ye müzakere cevabı

İran'dan ABD'ye müzakere cevabı

'Demokrasi, oyları verenlerin iradesinin sandığa yansımasıdır'

'Demokrasi, oyları verenlerin iradesinin sandığa yansımasıdır'

Bayramdan sonra başlıyor! Tarih belli oldu

Bayramdan sonra başlıyor! Tarih belli oldu

Karı-koca birbirini bıçakladı: Biri öldü diğeri ağır yaralandı

Karı-koca birbirini bıçakladı: Biri öldü diğeri ağır yaralandı

Vahşet! Öz amcalarını sopayla öldürdüler

Vahşet! Öz amcalarını sopayla öldürdüler

'27 Mayıs meselesine CHP zihinsel olarak kapalıdır'

'27 Mayıs meselesine CHP zihinsel olarak kapalıdır'
 

POPÜLER HABERLER

Korku dolu anlar! Dev gemi limana böyle daldı

Korku dolu anlar! Dev gemi limana böyle daldı

Havuç ve şekerden elde ediliyor! Talep patladı

Havuç ve şekerden elde ediliyor! Talep patladı

24 yıl sonra tesadüfen fark edildi

24 yıl sonra tesadüfen fark edildi

Kadın vali, Karakeçili yörükleriyle 16 kilometre yürüdü

Kadın vali, Karakeçili yörükleriyle 16 kilometre yürüdü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA