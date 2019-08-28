İmamoğlu, İBB'de işçi kıyımını sürdürüyor
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nde başkanlık koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu, seçim öncesi verdiği sözleri unuttu.
- STAR
Belediyeye bağlı kurumlarda işçi kıyımı başlatan CHP’li başkan icraatlarına bir yenisini daha ekledi. Hedefteki yeni adres ise BELTUR oldu. Kuruluştan 175 kişi çıkarıldı. İşçi kıyımı akıllara seçim öncesi İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kimsenin ekmeğiyle oynanmayacak” sözlerini getirdi. Kılıçdaroğlu, “Bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak” ifadesini kullanmış, İmamoğlu da “Siyasi görüşü ne olursa olsun, liyakat, çalışkanlık ve millete hizmet aşkı olan herkes benimle çalışacaktır, çalışabilir” demişti.
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