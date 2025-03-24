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İmamoğlu için Yunan dostlarına koştular! Türkiye'yi şikayet edip yardım istedi

İBB'deki yolsuzluktan tutuklanıp cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu'nun Dış Politika Danışmanı Mustafa Osman Turan, İmamoğlu için Yunanistan'dan yardım isteyip Türkiye'yi şikâyet etti. Turan, Yunan dostlarına seslerini yükseltmelerini istedi.

HABER MERKEZİ24 Mart 2025 Pazartesi 12:15 - Güncelleme:
İmamoğlu için Yunan dostlarına koştular! Türkiye'yi şikayet edip yardım istedi
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Aralarında Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve Ali Nuhoğlu'nun da bulunduğu 106 kişi İBB'deki "terör ve yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 48 kişi yolsuzluktan tutuklanırken 3 kişi ise terörden tutuklandı. Tüm bunlar yaşanırken yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun Dış Politika Danışmanı Emekli Büyükelçi Mustafa Osman Turan, Yunanistan'dan yardım dilendi, Türkiye'yi şikayet etti.

Batı'dan medet uman İmamoğlu'nun danışmanı Turan, Yunan televizyonuna konuştu. Avrupalı isimlere minnet duygusu besleyen Turan, "En güçlü tepki Avrupa'daki belediye başkanlarından geldi, Onlar gerçekten seslerini yükselttiler. Ama hükümetler pek konuşmuyor." dedi.

Yunan dostlarına seslenerek yardım isteyen Turan, "Dünyanın herhangi bir yerinde demokratlar ve ilerici siyasi güçler, temel hakların ihlal edildiğini gördüklerinde seslerini yükseltmeli." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Atina Belediye Başkanı Haris Doukas'dan yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu'na destek gecikmedi. Doukas, İmamoğlu için Avrupa Bölgeler Komitesi Genel Kurulu'ndan destek talep ettiğini söyledi.

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