İmamoğlu ifşa olan toplantı sonrası tutuştu: Kimin yaptığını araştıracağız

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde 12'nci mağlubiyetini alması üzerine CHP'de resmen iç savaş başladı.

Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen partinin önemli isimleri, İmamoğlu'nun öncülüğünde ayaklanma başlattı. Bu isimlerin düzenlediği online toplantı ise gizlice kaydedilip sosyal ifşa edildi.

İmamoğlu başkanlığındaki toplantıya Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Parti Meclisi Üyeleri Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve Bülent Tezcan ve eski Grup Başkanvekili Engin Altay iştirak etti.

İmamoğlu, söz konusu toplantıyla ilgili ilk kez konuştu.

"GİZLİ BİR TARAFI YOK"



Bu toplantıların devam edeceğini belirten İmamoğlu, "Gizli bir tarafı yok. Yarın da bugün de buna benzer toplantılarımız var. Hiçbir gizli bir tarafı yok. Konuşulan mevzular partinin konularıdır. Bunlarla ilgili hiçbir kelimesini sizin huzurunuzda konuşmayacağım. O masalarda konuşmaya devam edeceğim." dedi.



"SIZDIRAN KİŞİYİ BULACAĞIZ"



Toplantıyı sızdıran kişinin araştırılacağını söyleyen İmamoğlu, "Onu araştıracağız bakacağız. Ne olmuş nasıl olmuş, bunu seven kimler var, partinin içinde mi var dışında mı var ona da bakacağız. Ama biz partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileriyle açık ve seçik bir aile meselesi gibi konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ENGİN ALTAY: SIZMASI ENTERESAN



Engin Altay da toplantıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Altay, "Bu tür toplantılar sürekli yapılıyor, normal. Bir şey olmaz. Sızması enteresan" dedi.

'PARTİNİN GELECEĞİ İÇİN HER ŞEY MÜBAH'



"Çalışmalarınız devam edecek mi?" sorusuna Altay, "Parti için devam edecek. Bu partinin geleceği için her şey yapılır" cevabını verdi.

Toplantıdan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberinin olup olmadığı sorusuna ise Altay, bilmediğini belirterek, "Olmuştur haberi, daha önceden de olmuştur gayet normal" ifadelerini kullandı.

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