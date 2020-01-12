12.01.2020 13:59 - Güncelleme: 12.01.2020 13:59

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kanal 7'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Turhan'ın açıklamalarının satır başları:

İmamoğlu'nun derdi İstanbul değil. Sadece devlete değil İBB'ye de ciddi gelirler sağlayacak bir projeye ihanet projesi demesi farklı niyetleri olduğunu gösteriyor. Günden güne değişen söylemleri de başkalarının verdiği fikirlerle konuşan bir belediye başkanı olduğunu gösteriyor.

İMAMOĞLU İPTAL ETTİ, ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

İstanbul için çok önemli olan tüm ülkemizde hükümetimizin yaptığı şehir hastaneleri var. Dünyanın gıpta ile baktığı sağlık hizmeti veren projemiz var. Sağlık bakanımız bundan bir ay önce bana dedi ki ‘Haziran ayında Başakşehir’de yaptığımız hastaneyi açacağız. Ama bu hastaneye ulaşacak olan metro ve karayolu altyapısı durduruldu.’

Dünyanın en son teknolojisiyle, donanımıyla konforuyla İstanbullulara hizmet verecek olan ve haziranda açılması planlanan bu hastanenin, ulaşım yolu ihalesi daha önceki yönetim tarafından yapılmış ve son aşamaya gelmiş olan metro istasyonunu özellikle durduruyor. Bu metro istasyonu hastanenin içerisinde.

İstanbullular tüm semtlerden gelip bu hastaneye ulaşımı sağlayan metro sistemini özellikle durdurdu ki hastane açılmasın diye. Böyle bir belediye başkanı yönetimi olabilir mi?

‘Bunu hükümet yaptı, rant sağlar’ diye bu projeyi durduruyor. Buradan tüm İstanbullulara tüm ülkenin insanına ben bunu şikayet ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyu duyunca ‘Biz İstanbulluları bu tür yöneticilere mi bırakacağız’ dedi. Gereği neyse devlet olarak hükümet olarak biz yapacağız.