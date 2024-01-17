İmamoğlu İstanbul'u kaderine terk etti! Vahim görüntü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kaderine terk ettiği İstanbul'da her gün binlerce vatandaşın ve aracın kullandığı üst geçitler ile köprülerin tehlike saçtığı yerinde görüntülendi.

KARTAL'DA DÖKÜLEN ÜSTGEÇİT

Kartal D-100 Karayolu üzerinde bir üst geçidi ayakta tutan beton bloklar ile bağlantı noktalarındaki betonlar dökülmüş, demirler ortaya çıkmış. Tehlike saçan üstgeçidin üzerine ise İBB'nin hizmet getirdiğini ifade eden afişler asılmış.

KAROT ÖRNEĞİ ALLINDI AMA ÇÖZÜM ÜRETİLMEDİ

Maltepe Köprüsü'nde ise daha önce karot örneği alınıp incelenmesine rağmen herhangi bir müdahalede bulunulmadı. Köprüde betonların döküldüğü, demirlerin ortaya çıktığı görüldü.

YAYA VE ARAÇLAR BÜYÜK RİSK ALTINDA

Esenyurt TEM otoyolu girişinde bulunan Balıklıyolu Köprüsü de büyük tehlike saçıyor. Köprünün kolon ve kirişleri dökülmüş, demirler görünüyor. Köprüden yola düşen beton parçaları da hem yaya hem de araçlar için risk oluşturuyor.

MUTLAKA GÜÇLENDİRİLMELİ

Sabah'ın haberine göre, ürküten köprülere ilişkin konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yurdakul Aygörmez, köprülerin mutlaka güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Aygörmez, "Betonarme köprü ayakları ve tabliyeleri dış ortamda yıpratıcı etkilere maruz kaldıklarından ciddi derecede korozyon tehlikesi ile karşı karşıyadır. Korozyon seviyesinin artması betonarme köprü ayaklarının yapısal performansında düşüş oluşturur. Deprem sırasında köprüde olağandan daha fazla hasar oluşma ihtimali artar. Köprü ayakları mutlaka bakım görmeli, özellikle nem ve su etkisine maruz kalan yerlerde korozyona karşı yalıtım sağlanarak güçlendirme yapılmalıdır" dedi.