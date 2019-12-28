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İmamoğlu, Kanal İstanbul'a destek veren bir ismi daha kovdu

İmamoğlu’nun Kanal İstanbul kıyımı sürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Fuat Alarçin ve Deniz Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerinin görevden alınmasının hemen ardından İSKİ Planlama Şube Müdürü Ahmet Şahin de görevden alındı.

28.12.2019  11:02 - Güncelleme: 28.12.2019  11:03
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kıyım sürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Fuat Alarçin ve Deniz Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerinin görevden alınmasının ardından bir isim daha kıyıma uğradı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Planlama Şube Müdürü Ahmet Şahin’i de görevden aldı. İmamoğlu’nun danışmanlarının Şahin’e, olumlu görüşünü değiştirmesi yönünde baskı yaptığı, Şahin’in ise olumlu görüş vermediği öğrenildi. Gelişmeler üzerine İmamoğlu’nun danışmanlarının Şahin’e ‘kahraman mı olmak istiyorsun’ diyerek tepki gösterdiği iddialar arasında. Ahmet Şahin, 2017 yılından bu yana bu görevi yapıyordu.
 
YÖNETİMİN TAVRI NET
Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin ÇED raporunda olumlu görüş belirten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Fuat Alarçin’e, ‘görüşlerinizi olumsuz olarak değiştirin’ diye baskı yapan İmamoğlu’nun danışmanları, ‘uyum problemi var’ diyerek Alarçin ile yolları ayırmıştı. Rapora olumlu görüş vermesi istenen Deniz Hizmetleri Müdürlüğü yetkilisinin de İBB ile bağlantısı ‘yönetimin tavrı net, olumsuz kısımları öne çıkaran görüş yazın’ talimatından hemen sonra kesilmişti.
 
DAİRELERE ‘OLUMSUZ GÖRÜŞ’ BASKISI
Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, Kanal İstanbul Projesi’ne karşı duran İBB yetkililerinin, ÇED raporuna olumsuz görüş verilmesi için müdürlükleri adeta baskı altına aldı. Talimatları yerine getirmeyen daire başkanları, farklı birimlere düz memur olarak sürüldü. Olumlu görüş beyan eden İSKİ ve Hayvancılık Daire Başkanlığı gibi birimlerin yeni raporda olumsuz görüş vereceği öğrenildi.
 
(Yeni Şafak)

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