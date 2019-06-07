‘İmamoğlu Makaryos’un putunu dikti’
İmamoğlu’nun, Kıbrıs şehitlerinden Trabzonlu pilot Cengiz Topel’in anıtı yerine onun katili Rum lider Makarios’un heykelini dikmişti.
AK Parti Erzurum Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi İbrahim Aydemir, Erzurum’da katıldığı bayramlaşma programında İstanbul seçimlerinin önemine işaret etti. Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yaptıklarını eleştiren Aydemir “Rakibimiz olan adayın oraya icraatları bizim yüreğimizde yara açmış icraatlardır. Nedir bu milletin bütün değerlerine canhıraş düşmanlık besleyen bir ismi evlatlarımızın dahi genetik olarak unutmayacağı bir ismi orada sembol bir isim hale getirdi. Putunu dikti. Kim bu Makaryos. Kıbrıs’ta onlarca kardeşimizi katletmiş, bütün hayatını Türk İslam düşmanlığına dizayn etmiş biri” diye konuştu.
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