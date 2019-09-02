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İmamoğlu ödüllü  işçiyi de çıkarmış 

Yerel seçim sonrası işlerinden edilen bin 310 işçinin İBB önündeki eylemi devam ediyor. Belediye önüne gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Turan ve Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan işçilere destek verdi. 

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirakleri İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya A.Ş, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerinde işten çıkarılan çalışanların belediyenin Saraçhane’deki binası önünde başlattığı eylem beşinci gününe girdi. AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan eylemdeki işçilere destek ziyaretinde bulundu. Eyleme destek veren Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan işten çıkarılan işçilere sahip çıkacaklarını belirterek, şunları söyledi: 

İŞÇİLERİN FERYADI DUYULMADI 

18 şirketten bin 310 kişinin iş akitlerinin feshedildiğinin 29 Ağustos’ta mesaj aracılığıyla öğrendi. Onlarla birlikte yürümeye devam edeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine sesleniyorum. Lütfen bu feryadı duyun. Bu insanların işsiz, aşsız bırakılmasının yaşatacağı olumsuzlukları yüreğinizde hissedin. Hangi siyasi partiden olursanız olunuz bu işçilerin yanında yoksanız biz de sizi yok sayacağız. Gün dayanışma günüdür. Birlikte olma günüdür. Haklarımızın mücadelesinin yapılacağı gündür. Bugün biz buradayız. Umuyorum ki Sayın İmamoğlu bizim feryadımızı duymuştur. İsyanımızı duyarsanız İstanbul kazanır. Büyükşehir kazanır. Siz de kazanırsınız. Gelin herkesin kazandığı bir yolu tercih edelim. Eğer kazanmak değil de İstanbul’a çile çektirmekse amacınız, bunun da gereğini yaparız. Ama biz işimize dönmek istiyoruz. Önümüze hukuki engel getirilirse bu arkadaşlarımız şundan dolayı çıkarıldılar diyorlarsa onu da değerlendiririz. Ancak ‘seçim öncesi işe alındı’ gibi hukuki olmayan asla ve asla dayanak teşkil etmeyen yaklaşımı asla kabul etmiyoruz. 

‘HAKKIMIZI İSTİYORUZ’ 

İşten çıkarılan işçiler arasında yer alan Metin Karadeniz’in geçen yıl İstiklal Caddesi’nde temizlik yaparken içinde bin 700 dolar bulunan cüzdanı teslim ettiği için Beyoğlu Belediyesi’nden İSPARK’a ataması yapılarak ödüllendirildiği ortaya çıktı. Ocak ayında İSPARK’a geçen Karadeniz’in yeni işçi statüsünde değerlendirilerek işten atıldığı belirtiliyor. Eyleme kardeşi ve yeğeni ile gelen Karadeniz bir an önce işine dönmek istiyor. Karadeniz “İşimizi geri alana kadar bütün arkadaşlarla beraber sabah akşam buradayız. Haksız yere işten çıkarıldık. Bankamatik işçisi değiliz. Biz haksız yere işten çıkarıldık. Hakkımızı istiyoruz. İmamoğlu’nu ve devlet büyüklerimizi göreve davet ediyoruz” diye konuştu.  

BANKAMATİK YALANI 

Metin Karadeniz’in kardeşi Zeynep Sevindik Karadeniz ise hak aramaya geldiklerini ve haklarını alana kadar da gitmeyeceklerini söyledi. Karadeniz “Kardeşim bir sene öncesine kadar temizlik işleri biriminde çalışıyordu. Kendisi yüklü miktarda bir para buldu ve bunu yetkililere teslim etti. Buna istinaden İSPARK’a geçişini sağladılar. Bundan birkaç gün önce de işine son verdiler. Bu kadar adaletli, güzel insanları değerlendirmek yerine diyorlar ki bankamatik işçileri. Hayır değil. 10 saat çalışan, annesiyle yaşayan, geçim mücadelesi vermeye çalışan bir insan. Ben küçük çocuğumla geldim. Buradan da ayrılmayacağız” dedi. 

Tespit yok çıkarma var

“31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından henüz daha mazbatalarını almadan HAK-İŞ’e karşı operasyon ve saldırı düzenleyen bazı CHP’li ve HDP’li belediyelere ne yazık ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi de dahil olmuştur” diyen Arslan, şu ifadeleri kullandı: Bin 310 arkadaşımız, işe alınırken hangi hukuksuzluklar ortaya çıktı da bu arkadaşlarımızın iş akitleri feshediliyor? Bu arkadaşlarımız hakkında hangi disiplin soruşturması yapıldı da bu arkadaşlarımızın iş akdi feshediliyor? Bu arkadaşlarımızın hangileri işe gelmemiş, verilen işi yapmamış, iş yerlerinde huzursuzluk çıkarmış, bir siyasal mücadelenin bayraktarlığını yapmış? Bunlar tespit edildi de mi bu arkadaşlar çıkarıldılar? Bu işçiler usulüne göre alındıysa, kimse bunları suçlayamaz. 

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