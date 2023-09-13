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İmamoğlu partisini yok saydı, kendisiyle ittifak istedi

Koltuk kavgasında vites değiştiren İmamoğlu, Akşener'in yerel seçimde 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklamasına cevap olarak ittifakın şart olduğunu söyledi. İmamoğlu'nun sözleri, 'Benimle ittifak yapın, partiyle değil' mesajı olarak yorumlandı.

Yeni Şafak13 Eylül 2023 Çarşamba 08:22 - Güncelleme:
İmamoğlu partisini yok saydı, kendisiyle ittifak istedi
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CHP'liler, "En büyük ittifakın tabandaki toplumsal ittifak olduğunu unutmayalım" diyen İmamoğlu'nun partisini devre dışı bıraktığını düşünüyor. CHP'li bir yetkili İmamoğlu için "İYİ Parti ile ilişkisi parti ilişkisi değil. Kendi amaçları doğrultusunda sürdürdüğü bir yakınlaşma söz konusu" yorumunu yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Her ilde kendi adayımızı çıkartacağız" açıklamasına cevap verdi. Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan İmamoğlu, "Görüyoruz ki yerel seçimde de ittifak süreçleri etkili olacak. Bazen ittifaklar etkili olacak, bazen ittifakları bozmak etkili olacak. Bazen ittifaklara yanlış yaptırmak da etkili olabiliyor" dedi. İmamoğlu'nun "Her zaman ittifak şart. Kaldı ki en büyük ittifakın tabandaki toplumsal ittifak olduğunu unutmayalım" sözleri "Benim ismim altında birleşin" çağrısı olarak yorumlandı.

YARIŞTAN KOPMADI

Yeni Şafak'ın haberine göre, CHP kulislerinde İmamoğlu için "'Mansur Yavaş için partiyle işbirliği yapabilirsiniz ama İstanbul'da partiyle değil benimle ittifak yapın'" iması yaptığı kanaati hakim. Ekrem İmamoğlu'nun sözlerini değerlendiren CHP'li bir yetkili "İmamoğlu genel başkanlık yarışından kopmuş değil. İYİ Parti ile ilişkisi parti ilişkisi değil. Kendi amaçları doğrultusunda sürdürdüğü bir yakınlaşma söz konusu" dedi. Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li bir partili gibi davranmadığını anlatan yetkili, "Bakın açıklama yaptığı neredeyse hiç bir CHP binası yok. Kendini parti üstü bir konuma getirmiş, ya da getirmek istiyor" ifadelerini kullandı.

ÇİLLER GİBİ GELEBİLİR

İmamoğlu'nun siyasi sürecini Tansu Çiller'in durumuna benzeten bir başka CHP'li yetkili ise "Çiller, yılların siyasetçisi Demirel'e rağmen partinin başına geçirildi. Aynı sürece benzer bir atmosfer var. Ekrem İmamoğlu'nun para ya da değişik vaatlerle delege seçiminde etkili olduğu söylenebilir" dedi.

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