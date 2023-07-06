2023 seçimlerinden sonra AK Parti, yeni projelere ve 2024'teki yerel seçimlere odaklanırken muhalefetteki kriz devam ediyor.

CHP'nin başından ayrılmamak için Kemal Kılıçdaroğlu direnirken, en güçlü rakibi olarak görülen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise değişim için en somut adımını attı.

Kılıçdaroğlu'na karşı manifesto yayınladığı internet sitesini açan İmamoğlu, daha sonra rutin pazar ziyaretlerinden birini gerçekleştirdi.

Bahçelievler'de Siyavuşpaşa Pazarı'nı ziyaret eden İmamoğlu ise burada hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı.

"HANİ HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAKTI"

İBB'nin zamlarından bunalan bir İstanbullu kadın, İmamoğlu'nu adeta topa tuttu.

"Hani her şey çok güzel olacaktı" diyen kadın, "Yeni su faturası geldi 450 TL. Siz geldiniz çok güzel oldu değil mi? Siz geldiniz oyalarımızı aldınız ama sözünüzde durmadınız. Hani su bedava olacaktı. Can yakıyor kardeşim. Siz sucu değil belediyesiniz. Siz sözünüzde durmuyorsunuz." sözleriyle İmamoğlu'nu terletti.

"SEN KISKAN DA ÇATLA"

Kadınla laf dalaşına giren İmamoğlu'nun "Sen kıskan da çatla" sözleri ise dikkatlerden kaçmadı.