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  • İmamoğlu rüşvet çarkını devreye soktu! En düşük miktar 500 bin TL
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İmamoğlu rüşvet çarkını devreye soktu! En düşük miktar 500 bin TL

Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Başkanlığı adaylığını duyuran Özgür Çelik için rüşvet çarkını devreye soktu. Çelik için kesenin ağzını açan İmamoğlu, çok sayıda delegeye çoğu 500-700 bin TL aralığında para gönderdiği ileri sürüldü.

Sabah26 Eylül 2023 Salı 08:14 - Güncelleme:
İmamoğlu rüşvet çarkını devreye soktu! En düşük miktar 500 bin TL
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İstanbul'da CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, İl Başkanlığına adaylığını duyurduktan sonra CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde 27 ilçe başkanı ile bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Çelik'in açıklamasında, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın adil, yeşil, yaratıcı İstanbul yürüyüşüne omuz vermek için adayım" ifadeleri dikkat çekti. İl Başkanlığı yönetimini alarak güçlü olmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise ilçe teşkilatlarını Çelik'i desteklemesi için kasayı açtığı iddia edildi.

EN DÜŞÜK MİKTAR 500 BİN

Sabah'ın haberine göre, Özgür Çelik'in il başkanlığını garanti olması için İddiaya göre, Bakırköy İlçe Başkanı Gizem Başaran Aslan'a eşi üzerinden 500 bin, Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'a 500 bin lira, Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'e 700 bin lira gönderildi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın talimatıyla da bir il delegesinin hesabına 50 bin lira gönderildi.

DELEGE İZGEZDİ'YE ANLATTI, PARTİ KARIŞTI

Hesabına para gönderilen İl delegesi de Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'yi hesabına gelen paranın dekontunu gönderdi. Delegeye parayı iade edip dekontu kendisine göndermesini isteyen İlgezdi iddiaya göre Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı arayıp dekontların elinde olduğunu söyledi.

İMAMOĞLU'NUN HEDEFİ GENEL BAŞKANLIK

CHP kaynakları, yapılan bütün bu yatırımların özellikle İstanbul İl Başkanlığı'nın da aralarında bulunduğu teşkilat seçimlerinin tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığını kaybedeceğini düşünen Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'i adaylıktan çekip Genel Başkanlık için kendisinin adaylık planladığının işareti olduğunu kaydetti.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, sosyal medyada yaptığı paylaşımda; "Şu an itibari ile CHP İstanbul İl Kongresi öncesi delegelere verilen rakam 150-300 bin civarında seyrediyor! 8 Ekim'e doğru rakamın artma olasılığı çok yüksek! 4-5 Kasım'da yapılacak 38. Olağan Kurultay'da dönecek rakamları düşünün! Pekala, bu para kimin parası! Ben söyleyeyim milletin!" dedi.

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