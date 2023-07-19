İmamoğlu, Sarıyer Beyaz Köşk'te, İBB'ye alınması planlanan otobüslerin sözleşme imza töreninde konuştu.

"TOPLU TAŞIMA BEDELLERİ DEĞİŞECEK"

İmamoğlu yaptığı konuşmada, "Ortaya konulan bu vergi yükleri zaten vatandaşımızın belini bükmektedir. Eğer bu yükler, kamu hizmetlerinde de en üst seviyeye taşındığı takdirde, ekstra bir yük olarak bunun vatandaşlarının sırtına yük olması kaçınılmazdır. Ortaya konacak olan maliyetlerle, ne yazık ki insanlarımızın toplu taşıma fiyatları da rakamları da bedelleri de değişecektir. " ifadelerini kullandı.

İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor: Metrobüs arızalandı, uzun kuyruklar oluştu

Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında yapmış olduğu bir konuşmada, İstanbul'da ulaşım ücretlerinin sembolik değerlere düşeceğini vaat etmişti. İmamoğlu, "İstanbullu ucuz ve konforlu ulaşıma kavuşacak. Ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

"İLK YARIM ÜCRETSİZ AKTARMA" VAADİ YALAN OLDU

İmamoğlu'nun 2019 yılında sözünü verdiği "ilk yarım saat içinde ücretsiz aktarma" vaadi ise hiç hayata geçirilemedi.

İstanbullunun çilesi sürüyor! Dün metro bugün metrobüs...

Neredeyse her gün bir toplu taşıma skandalının yaşandığı İstanbul'da vatandaşlar da bıkmış durumda. Sürekli aksayan metro seferleri, yanan İETT otobüsleri ve metrobüsler; kaza yapan araçlar, yürüyen merdiven ve asansör arızaları da bitmek bilmiyor.

İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor: Metro seferleri yine aksadı