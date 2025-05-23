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  • ''İmamoğlu Suç Örgütü'' soruşturmasında 4. dalga! Kritik isimler gözaltına alındı
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''İmamoğlu Suç Örgütü'' soruşturmasında 4. dalga! Kritik isimler gözaltına alındı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4. dalga operasyon başlatıldı. 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, Ekrem İmamoğlu'nun özel kalemi, koruma müdürü, İBB Genel Sekreteri Arif Gürkan Alpay ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'un da aralarında bulunduğu 42 zanlı gözaltına alındı.

HABER MERKEZİ23 Mayıs 2025 Cuma 07:09 - Güncelleme:
''İmamoğlu Suç Örgütü'' soruşturmasında 4. dalga! Kritik isimler gözaltına alındı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, KİPTAŞ, İSTAÇ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüzlükler yapıldığı iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 42'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında yapılan incelemelerde usulsüzler yapıldığı belirlendi.

KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İbrahim Bülbüllü, Nezahat Kurt ve Mustafa Akın'ın da olduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 42 zanlı yakalandı.

Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

KRİTİK İSİMLERE GÖZALTI

Gözaltına alınanlar arasında 2. dalga operasyonunda alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın, Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, Kiptaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt da bulunuyor.

Ziya Gökmen Togay, İbrahim Bülbüllü, Nezahat Kurt hakkında da gözaltı kararı var.

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