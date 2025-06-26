İBB soruşturmasında tutuklu İBB Harita Mühendisi Yakup Öner itirafçı oldu. "VIP Yakup" olarak da bilinen Öner, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde özellikle Boğaz'da oturan işadamlarının yalı ve villalarıyla ilgili problemlerin çözümünde en yetkili kişinin İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş olduğunu anlattı.

Sabah'ın haberine göre, Boğaz'a nazır villa ve yalılardaki tadilat, onarım, güçlendirme gibi işlere 'kreş' adı altında alınan milyonlarca liralık ödemeler karşılığında izin verildiğini söyledi.

Öner, "Boğaziçi İmar yapılanmasının üst kısmında Fatih Keleş bulunmaktaydı ve yapılan her şeyden kendisinin bilgisi vardı. Kurumun işleyişinde gerçek yönlendirici ve karar verici Fatih Keleş ve Ekrem İmamoğlu'dur" dedi.

"İMAMOĞLU'NDAN 100 BİN DOLAR ALDIM"

2021'de iki lüks ciple eşine Sarıyer'de bir dubleks daire aldığı saptanan Öner, Ekrem İmamoğlu'ndan 100 bin dolar gayri resmi maaş aldığını itiraf ederek "Bu parayı aracısız olarak kendisinden aldım. Kaynağını sormadım. Yaptığım işin özü, bürokratik olarak açmaza girmiş işadamları ile İBB'nin bürokratları arasında çözüme ulaştırılamayan konuları taraflar arasında görüşmeler yaparak çözmekti" dedi.

Yakup Öner, Rus milyarder Roman Abramoviç'e ait Vaniköy'deki Boğaz'a nazır villayla ilgili de 2023'te tadilat yapılması talebinde bulunulduğunu söyleyerek "İmamoğlu güçlendirme ruhsatı için büyük bir kreş (yaklaşık maliyeti 700-800 bin dolar) yaptırılmasını istedi. Güçlendirme talebinden vazgeçtiler. Bunun üzerine İmamoğlu şahıslardan küçük bir kreş (500-600 bin dolar maliyetli) yaptırılmasını istedi. Ben bu talebi de ilettim. Bu görüşmeler neticesinde basit onarım ruhsatı bu şahıslara verildi. Kreş yaptırma işinin nakit menfaat teminine döndüğünü duydum" dedi.

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