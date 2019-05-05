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İmamoğlu suçu bürokratlara attı

Ramazan’ın gelenekselleşen dini yayınlar fuarı ve etkinliklerini iptal eden CHP’li Ekrem İmamoğlu aldığı tepkilerin ardından açıklamalarda bulundu.

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İmamoğlu fuar yerinin itfaiye, emniyet ve esnaf tarafından uygun bulunmadığını söyledi. Aldığı kararın ardından yoğun şekilde gelen tepkiler sonrası geri adım atan CHP’li İmamoğlu “Sultanahmet Meydanı’nda mevcut yönetim, yani geçmiş dönemden gelen yönetim, itfaiyenin, emniyetin, bu tarz fuar alanının kurulmasına karşı olduğunu söylediler. Özellikle oradaki esnafın, bu tür kurulumların işlerine zarar verdiğini, toplumun orada sağlıklı bir şekilde buluşamadığı konusunda geniş tespitleri olduğunu söylediler. ‘Peki, ne ön görüyorsunuz’ dedim. ‘Kurulması yanlış’ dediler. ‘O zaman kurmayın’ dedim” diye konuştu. 

‘İRADEM YOK’ 

Fuarın kurulması yönünde iradesinin olmadığını söyleyen İmamoğlu “Ben, o anlamda hiç irade ortaya koymadım. Bana da yazısı gösterildi. Ben de ‘Yönetime gönderin. Yönetimin, gerekli ve lüzumlu cevapları var, onlar versinler’ dedim” diye konuştu. 

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