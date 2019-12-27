İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9586
  • EURO
    6,6474
  • ALTIN
    289.42
  • BIST100
    113897
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İmamoğlu tarafından açılan kent konseyi binası yeniden tadilata alındı
Güncel

İmamoğlu tarafından açılan kent konseyi binası yeniden tadilata alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açılan Kent Konseyi, tadilat nedeniyle kapatıldı.

DHA27.12.2019  17:08 - Güncelleme: 27.12.2019  17:08
Gençlik Meclisi olarak kullanılan bina İBB'nin yeni yönetimi tarafından yeni kurulan Kent Konseyi'ne devredilmişti. Onlarca gencin eğitim aldığı gençlik meclisinin faaliyetleri ise Kent Konseyi altında devam etmek üzere durdurulmuştu. Sözleşmesi biten çalışanlarla yeni sözleşme imzalanmamıştı. Kent Konseyi'nin isteği doğrultusunda tadilata alınan bina 21 Aralık'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıldı. Açılışa İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ile Kent Konseyi başkanı Tülin Hadi de katıldı. 
 
İmamoğlu açılışta, "Çok mutluyum, gururluyum. Kent Konseyimiz, İstanbul'umuza, İstanbul'un demokrasiye olan düşkünlüğü ve özgürlüğe olan milletimizin karakteri ile birleştiği bir sürecin yaşanacağı bu dönemin bence en simgesel anlarından biri oldu" ifadelerini kullanmıştı.
 
Açılışı yapılan bina tekrar tadilata alındı. Tadilatın bir süre daha devam edeceği; Kent Konseyi'nin faaliyetlerinin gerektiği zamanlarda İBB'nin Saraçhane'deki yerleşkesinde devam edeceği belirtildi.

Tanıtıma bir gün kala yerli otomobilden yeni görüntü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cezayir'den Libya hamlesi!
Cezayir'den Libya hamlesi!

Cezayir'den Libya hamlesi!

Emekli maaşına intibak ayarı: Hesap değişecek!
Emekli maaşına intibak ayarı: Hesap değişecek!

Emekli maaşına intibak ayarı: Hesap değişecek!

Diken yazarından İmamoğlu'na tepki: O iddiayı yalanladı
Diken yazarından İmamoğlu'na tepki: O iddiayı yalanladı

Diken yazarından İmamoğlu'na tepki: O iddiayı yalanladı

Vizyon projesi hız kesmeden ilerliyor
Vizyon projesi hız kesmeden ilerliyor

Vizyon projesi hız kesmeden ilerliyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.