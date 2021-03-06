İmamoğlu Tekirdağ'da salgın tedbirlerine aldırış etmedi

06 Mart 2021 Cumartesi 22:13 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 22:13

İmamoğlu ve beraberindekilerin yaptığı ziyaretler sırasında sosyal mesafenin neredeyse sıfıra indiği görülürken, birçok noktada da maske kuralına uyulmadığı gözlemlendi.

Salgının henüz çok etkili olduğu bir dönemde, tedbirlerin gözetilmediği, sokaklarda ve kapalı alanlarda bile tıka basa dolu bir görüntünün ortaya çıktığı böyle bir manzarayı pek çok Tekirdağlı da tepkiyle karşıladı. Manzara karşısında tepkilerini dile getiren vatandaşlar arasında toplum sağlığının dikkate alınmadığı yönünde tartışmalar başladı.

Yeni açıklanan veriler doğrultusunda Tekirdağ'ın yüksek seviye riskli iller arasında olduğunun belirlenmesine rağmen, İmamoğlu'nun bu tarz bir ziyaret gerçekleştirmesinden doğan tartışmalar gündemdeki yerini koruyor.

Bununla birlikte İmamoğlu'nun ziyareti sırasında mağdur bir vatandaş Tekirdağ'ın CHP'li Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı İmamoğlu'na şikâyet etti. Kalabalığın arasına dalan mağdur vatandaş, şikâyetini dile getirmeye çalışırken Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak oradan uzaklaşmaya çalıştı.