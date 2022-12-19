İmamoğlu, Türkiye'yi Yunan medyasına şikayet etti!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine "ahmak" dediği için yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Karar sonrası Saraçhane'deki belediye binası önünde altılı masayla birlikte miting düzenleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk röportajını Yunan Kathimerini Gazetesi'ne verdi.
Manolis Kostidis'e konuşan İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığına aday olacağınız yönünde atıflar var" sorusuna cevap verdi ve "Altı başkanın alacağı kararı yorumlamak istemiyorum. İstanbul'a hizmet etmekten çok mutluyum" dedi.
Türkiye'yi Yunan basınına şikayet eden İmamoğlu "siyasetin yargıyı rehin aldığı"nı öne sürdü.
"Size Yunanistan'dan destek mesajları gönderdiler mi?" sorusuna İmamoğlu, "Yunanistan dahil dünyanın birçok yerinden destek mesajları geldi" cevabını verdi.