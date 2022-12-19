İmamoğlu, Türkiye'yi Yunan medyasına şikayet etti!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine "ahmak" dediği için yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İLK RÖPORTAJ YUNAN'A

Karar sonrası Saraçhane'deki belediye binası önünde altılı masayla birlikte miting düzenleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk röportajını Yunan Kathimerini Gazetesi'ne verdi.

ADAYLIK SORUSUNU GEÇİŞTİRDİ

Manolis Kostidis'e konuşan İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığına aday olacağınız yönünde atıflar var" sorusuna cevap verdi ve "Altı başkanın alacağı kararı yorumlamak istemiyorum. İstanbul'a hizmet etmekten çok mutluyum" dedi.

Türkiye'yi Yunan basınına şikayet eden İmamoğlu "siyasetin yargıyı rehin aldığı"nı öne sürdü.

"YUNANİSTAN'DAN DESTEK MESAJLARI ALDIM'

"Size Yunanistan'dan destek mesajları gönderdiler mi?" sorusuna İmamoğlu, "Yunanistan dahil dünyanın birçok yerinden destek mesajları geldi" cevabını verdi.