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  • İmamoğlu veto etmişti! Müjde verildi: 1 Ekim'de başlıyor
Güncel

İmamoğlu veto etmişti! Müjde verildi: 1 Ekim'de başlıyor

İBB Başkanı İmamoğlu'nun ısrarla veto ettiği “Sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım ve İSPARK haklarının uzatılması” kararı, AK Parti ve MHP'li üyelerin uzun süren baskıları sonucu nihayet onaylandı.

30 Eylül 2021 Perşembe 23:54 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 23:54
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İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım ve İSPARK haklarının uzatılması" kararını kabul etmesine ilişkin bir paylaşımda bulundu. Göksu paylaşımında, "İBB AK Parti ve MHP grupları olarak meclisten geçirdiğimiz ancak İBB Başkanı tarafından ilkinde VETO edilen "Sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım ve İSPARK haklarının uzatılması" kararımız İBB Başkanı tarafından sonunda onaylandı. 1 Ekim'de başlıyor. Hayırlı olsun." dedi.

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