İmamoğlu veto etmişti! Müjde verildi: 1 Ekim'de başlıyor

30 Eylül 2021 Perşembe 23:54 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 23:54

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım ve İSPARK haklarının uzatılması" kararını kabul etmesine ilişkin bir paylaşımda bulundu. Göksu paylaşımında, "İBB AK Parti ve MHP grupları olarak meclisten geçirdiğimiz ancak İBB Başkanı tarafından ilkinde VETO edilen "Sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım ve İSPARK haklarının uzatılması" kararımız İBB Başkanı tarafından sonunda onaylandı. 1 Ekim'de başlıyor. Hayırlı olsun." dedi.