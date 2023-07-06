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İmamoğlu yanlısı başkan görevden alındı: Yalancısın Kaftancıoğlu

CHP'deki değişim kavgasında Ekrem İmamoğlu'ndan yana tavır alan Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün ve ilçe yönetimi görevden alındı. İlçe başkanı Düzgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 'Yalan söyledin.' diyerek Canan Kaftancıoğlu'nu topa tuttu.

6 Temmuz 2023 Perşembe 22:25 - Güncelleme:
İmamoğlu yanlısı başkan görevden alındı: Yalancısın Kaftancıoğlu
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Seçimlerde hezimete uğrayan CHP'de iç savaş git gide büyüyor. CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Beykoz ilçe başkanı Aydın Düzgün ve yönetim kurulu üyelerinin görevine son verdi. Görevden alma öncesinde Canan Kaftancıoğlu'nun Aydın Düzgün'ü görevden almaya çalıştığı ancak başaramadığı, buna rağmen genel merkeze görevden aldığı yönünde bildirimde bulunduğu ileri sürüldü.

"YALANCISIN CANAN KAFTANCIOĞLU"

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Aydın Düzgün, Canan Kaftancıoğlu'nu yalancılıkla suçlayarak ateş püskürdü. Düzgün, "Canan Kaftancıoğlu, Sen yalancısın. Görevden alamadığın halde CHP genel merkezine aldım diyerek yalan söyledin. Yalancısın" diye paylaşımda bulundu.

"GÖREVİ KAYYUM BAŞKANA DEVREDECEĞİM"

Düzgün,"Çok değerli Beykoz kamuoyuna; altı yıla yakındır onurla gururla ve şerefle yapmakta olduğum Cumhuriyet halk Partisi Beykoz İlçe Başkanlığımızdan geçtiğimiz haftalarda bizi görevden almaya çalışan Kaftancıoğlu yönetimi her ne kadar bunu başaramamış ve eksik işlem yaptığı belli olmuş ise de eksik kalan görevden alma görevini genel merkezimize bırakmış ve bugün yapılan MYK toplantısında benim ve yönetim kurulu üyelerimizin görevlerine son verilmiştir. Genel merkezimin kararı bizler için asıldır. Görevimizi kayyum başkan olarak atanan Mahir Taştan'a devredeceğiz." dedi.

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