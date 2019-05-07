İmamoğlu yasakladı Büyük Çamlıca’da açılacak 

TDV’den yapılan açıklamada, fuarın 37 yıldır Ankara’da Kocatepe Camisi ve İstanbul’da Ayasofya Meydanı’nda düzenlendiği hatırlatıldı.

İBB İZİN VERMEDİ

Bu yıl fuarın Ankara’da 16 Mayıs-1 Haziran’da Kocatepe Camisi’nin avlusunda açılacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “İstanbul’da 15 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Ayasofya-Sultanahmet Meydanı’nda ‘Kitap ve Kültür Fuarı’ düzenlenmesi talebiyle yaptığımız başvuruya İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından vaktinde cevap verilmemesi sebebiyle Büyük Çamlıca Camisi’nde icra edilecek. Geleneği devam ettirmek adına ‘Kitap-Kültür Günlerimiz’ ise 22 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Fatih Camisi’nde düzenlenecek.”

BİR RAMAZAN GELENEĞİ

Gaziantep’te de Büyükşehir Belediyesi ve TDV’ye bağlı şirket tarafından hayata geçirilen fuarın beşinci kez 17-26 Mayıs’ta 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenleneceği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: “Fuar alanları her gün 11.00-24.00 saatlerinde açık olacak. Fuarlar esnasında imza günleri ve söyleşiler planlandı. Türkiye fuarlarına ek olarak Almanya’nın Köln şehrindeki DİTİB Merkez Camisi’nde ‘2. Kitap ve Kültür Fuarı’ da 17 Mayıs-3 Haziran’da düzenlenecek. 37 yıldır dini yayınlarda okuyucu, yazar ve yayıncıyı buluşturarak bir ramazan geleneği haline gelen kitap ve kültür fuarlarımıza tüm halkımız davetlidir.”