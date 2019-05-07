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İmamoğlu yasakladı Büyük Çamlıca’da açılacak 

CHP’Lİ Ekrem İmamoğlu’nun, Ayasofya Meydanı’nda düzenlenen Ramazan etkinlikleriyle Kitap ve Kültür Fuarı’nı yasaklamasından sonra Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) bu yıl ramazanda 38’incisi düzenlenecek fuarın 15 Mayıs’ta Büyük Çamlıca Camii’nde açacak.

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TDV’den yapılan açıklamada, fuarın 37 yıldır Ankara’da Kocatepe Camisi ve İstanbul’da Ayasofya Meydanı’nda düzenlendiği hatırlatıldı. 

İBB İZİN VERMEDİ 

Bu yıl fuarın Ankara’da 16 Mayıs-1 Haziran’da Kocatepe Camisi’nin avlusunda açılacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “İstanbul’da 15 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Ayasofya-Sultanahmet Meydanı’nda ‘Kitap ve Kültür Fuarı’ düzenlenmesi talebiyle yaptığımız başvuruya İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından vaktinde cevap verilmemesi sebebiyle Büyük Çamlıca Camisi’nde icra edilecek. Geleneği devam ettirmek adına ‘Kitap-Kültür Günlerimiz’ ise 22 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Fatih Camisi’nde düzenlenecek.”        

BİR RAMAZAN GELENEĞİ

Gaziantep’te de Büyükşehir Belediyesi ve TDV’ye bağlı şirket tarafından hayata geçirilen fuarın beşinci kez 17-26 Mayıs’ta 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenleneceği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: “Fuar alanları her gün 11.00-24.00 saatlerinde açık olacak. Fuarlar esnasında imza günleri ve söyleşiler planlandı. Türkiye fuarlarına ek olarak Almanya’nın Köln şehrindeki DİTİB Merkez Camisi’nde ‘2. Kitap ve Kültür Fuarı’ da 17 Mayıs-3 Haziran’da düzenlenecek. 37 yıldır dini yayınlarda okuyucu, yazar ve yayıncıyı buluşturarak bir ramazan geleneği haline gelen kitap ve kültür fuarlarımıza tüm halkımız davetlidir.” 

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