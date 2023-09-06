İmamoğlu yine sınıfta kaldı: İstanbul'u esir alan yağışlara ''beklemiyorduk'' savunması

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle başta Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Küçükçekmece ilçelerinde hayat olumsuz yönde etkilendi.

Birçok ev, sokak ve dükkanlar sular altında kaldı, dereler taştı arabalar suya gömüldü.

VALİ GÜL VE METEOROLOJİ UYARDI

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'un farklı semtlerinde kuvvetli yağış olduğunu belirterek, su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Vali Gül ayrıca, motosiklet gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada da "Bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor." ifadeleri yer almıştı.

AKOM GÖREVİNİ UNUTTU

Öte yandan İstanbul'u sel götürürken, İBB'ye bağlı AKOM'un İstanbul'u uyarmak yerine, en son 5 gün önce etkinlik paylaşımı yaptığı tespit edildi. İstanbul'da son birkaç saattir yaşanan sel felaketi ile ilgili de herhangi bir uyarı paylaşımı gerçekleşmedi.

İMAMOĞLU: GEREKİRSE SAHAYA ÇIKACAĞIM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği gün boyu yağış uyarısı yaparken İBB ve AKOM'un ihmalkarlığı İstanbulluyu zor durumda bıraktı. Yağış sonrası açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "beklenmeyen yağış" diyerek İstanbulluyu hayretler içinde bıraktı.

İstanbul Valisi Davut Gül selden etkilenen bölgede incelemelerde bulunurken İmamoğlu ise aynı anlarda yaptığı açıklamada, gerek duyulması durumunda sahaya çıkacağını söyleyip, "Yoğunlaşan ve tedbir alınması gereken bir kısım noktaları tespit edersek mutlaka kendim sahaya çıkacağım" dedi.