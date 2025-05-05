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İmamoğlu'na 9 zor soru

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayına ilişkin soruşturmada 'şüpheli' olarak ifade verdi. Soruşturmayı yürüten savcı, İmamoğlu'na 9 soru sordu.

AA5 Mayıs 2025 Pazartesi 12:02 - Güncelleme:
İmamoğlu'na 9 zor soru
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayında "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu "şüpheli" olarak ifade verdi.

Soruşturmayı yürüten savcı, İmamoğlu'na Ankara'da yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı sırasında bir kısım parti temsilcilerine menfaat temin ettiği ve kurultayda usulsüzlük yaptığı iddialarına ilişkin 9 soru sordu.

İmamoğlu, bazı medya mensuplarını finanse edip Londra'ya geziye götürdüğüne, kurultay öncesinde doğu illerindeki delegelerle İstanbul'da bir otelde toplantı yaptığına ve birçok ilçe belediye başkanını Özel'e oy vermesi karşılığında finanse ettiğine ilişkin tanık ifadelerini reddetti.

Öte yandan, soruşturmada bugüne kadar 90 kişi şüpheli sıfatıyla ifade verirken, 36 kişinin de tanıklığına başvuruldu.

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