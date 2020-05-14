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İmamoğlu'na çağrıda bulunmuştu... Selçuk Bayraktar dediğini yaptı: Yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın T3 Vakfı'na yönelik iftirasıyla ilgili 'Sayın Ekrem İmamoğlu ya siz bu iftiraları tekzip edin, ya biz İBB ile devam eden DENEYAP işbirliği protokolünü feshedelim' çağrısında bulunmuştu. İBB'den bu yalanlarla ilgili herhangi bir tekzip gelmeyince Bayraktar dediğini yaptı ve T3 Vakfı'nın İBB ile arasındaki ortak hizmet protokolünü tek taraflı feshettiğini duyurdu.

14 Mayıs 2020 Perşembe 07:32 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 07:32
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T3 Vakfı, İBB ile arasındaki ortak hizmet protokolünü tek taraflı feshettiğini duyurdu. Konu ile ilgili Selçuk Bayraktar, "Haksızlık karşısında susarak yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık. Deneyap öğrencilerimiz endişe etmesin. eğitimleri en iyi şartlarda devam edecek" dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Vakfımıza yönelik iftiralara sessiz kalan, hakikati kamuoyuna duyurmaktan imtina eden İBB ile aramızdaki ortak hizmet protokolünü tek taraflı feshettik." denildi.

CHP'li Ağbaba'ya sert cevap! Selçuk Bayraktar, İmamoğlu'na bu çağrıda bulundu

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Bayraktar, "Haksızlık karşısında susarak yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık. Deneyap öğrencilerimiz endişe etmesin Eğitimleri en iyi şartlarda devam edecek." dedi.

Bir gönüllünün dahi alın terinin heba olmayacağını belirten Bayraktar, "#MilliTeknolojiHamlesi hedefimizden asla geri dönmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

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